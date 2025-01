Iniciativa premeia ideias que promovem uma maior sustentabilidade no sector da saúde

A NOVA Medical School, em parceria com a AstraZeneca e a NOWACE, realizou o NOVA Hackathon 2024, com o objectivo de apoiar soluções que possam contribuir para a redução das emissões de CO2

Aberto a todos os estudantes do ensino superior, o NOVA Hackathon foi uma oportunidade para estes contribuírem significativamente para a sustentabilidade na área da saúde e, ao mesmo tempo, impulsionarem a interdisciplinaridade e a inovação. “Apesar da complexidade de propor soluções para um sector altamente regulado e multidimensional, a diversidade das equipas, compostas essencialmente por elementos com backgrounds académicos e experiências diversificadas, permitiu o surgimento de ideias novas com potencial de implementação e passíveis de serem escaláveis, que era também um dos objectivos do Hackathon”, explica Rosário Trindade, Directora de Relações Institucionais e Acesso ao Mercado da AstraZeneca Portugal.

Participaram seis equipas multidisciplinares nesta fase e foram premiados três projectos. Para Rosário Trindade, estes vencedores foram “aqueles que apresentaram ideias / produtos destinados a três desafios muito específicos dos sistemas de saúde, que não são exclusivos de Portugal e, por isso, poderão ser ainda mais interessantes”. São projectos ligados à optimização do processo de embalagem dos medicamentos, reduzindo a utilização de materiais e possibilitando que a embalagem tenha informação útil para a melhor gestão do tratamento e da adesão à terapêutica; à criação de uma plataforma que permita a partilha de informação e o empréstimo, entre instituições de saúde, de medicamentos em ruptura de stock ou com dificuldades de abastecimento; e a um sistema de recolha e tratamento de gases anestésicos utilizados nos blocos cirúrgicos das unidades de saúde, que permita a sua reutilização mais sustentável e eficiente.

O primeiro lugar foi atribuído à equipa Green RX AI, com um montante de 12 mil euros; o segundo lugar foi para o Pill Web, ao qual foi atribuído um valor de oito mil euros; e o terceiro atribuído ao ECOStesia, que recebeu um prémio de cinco mil euros. Todos tiveram a oportunidade de serem reconhecidos num dos mais prestigiados palcos de discussão sobre os desafios globais que o mundo enfrenta actualmente - as “Estoril Conferences 2024” - e as suas ideias serão desenvolvidas, durante o programa de mentoria, que terá a duração de nove meses. “Estes três projectos têm um grande potencial de gerar ganhos de eficiência e estamos muito expectantes em relação à evolução dos mesmos durante o programa de mentoria, a última fase deste processo, a que as três equipas vencedoras já estão a ter acesso”, refere Rosário Trindade.

Espera-se que, após este período, as ideias premiadas consigam desenvolver-se e tornar-se viáveis, enquanto “negócios com potencial para impactar positivamente a sustentabilidade do sector da saúde”.

A aposta na sustentabilidade

A sustentabilidade está no ADN da AstraZeneca. Do laboratório ao doente, a companhia incorpora a sustentabilidade em tudo o que faz e existem três pilares que permitem a sua implementação: o acesso aos cuidados de saúde, a sustentabilidade ambiental e a ética e transparência. No que respeita ao primeiro pilar, Rosário Trindade destaca “iniciativas como a PHSSR (Parceria para a Sustentabilidade e Resiliência dos Sistemas de Saúde) e o YHP (Young Health Program), ambos já implementados em Portugal”.

Quanto ao segundo pilar, a sustentabilidade ambiental abrange investimentos em mobilidade eléctrica, melhorias na eficiência energética das instalações e a implementação de uma economia circular nos edifícios, sendo que este compromisso é complementado por acções de reflorestação, que reforçam a responsabilidade ambiental, e por iniciativas que promovem práticas sustentáveis em todas as áreas de actuação.

Por último, o pilar da ética e transparência inclui o recurso a fornecedores que cumpram os padrões éticos e de sustentabilidade da companhia, bem como a adopção de uma cultura de inclusão e diversidade, reconhecida pelo número crescente de prémios e distinções em todas estas áreas.