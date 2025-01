Volkswagen representa 71% da produção nacional de carros

Montagem em Portugal cresceu 4,5% no ano passado. Resultado depende muito de um só modelo, o T-Roc, da Volkswagen, marca alemã que está em crise. Na estrada, 1,5 milhões de carros têm mais de 20 anos.

A produção automóvel cresceu 4,5% em 2024, face ao ano anterior, para 332.546 veículos, alcançando o segundo melhor resultado da última década, apenas atrás das 345.688 unidades produzidas em 2019, segundo dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), divulgados esta quinta-feira.

A ACAP apresentou, em conferência de imprensa, em Lisboa, o balanço anual do sector automóvel que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), contribuiu com 42,6 mil milhões de euros para a economia nacional, representando 7,7% da facturação da totalidade das empresas em Portugal.

Segundo a ACAP, o sector gerou 10,9 mil milhões em receitas fiscais, em 2024, o que representa 17,8% do total das receitas fiscais do Estado.

A Europa continuou a ser o principal mercado exportador dos veículos produzidos nas cinco fábricas existentes no país -- Caetano Bus (Vila Nova de Gaia), Toyota Caetano Portugal (Ovar), Stellantis (Mangualde), Fuso (Tramagal) e Autoeuropa (Palmela) - com um peso de 87,6%.

A Autoeuropa representa 71% da produção nacional. Fabrica um único modelo, o T-Roc, que tem sido um sucesso de audiências. O centro de produção da Stellantis em Mangualde, que produz modelos de quatro marcas do grupo (Peugeot, Citroën, Fiat e Opel) equivale a 26% da produção nacional em 2024. Os restantes 3% dividem-se pela Mitsubishi Fuso Truck Europe (2%) e a Toyota Caetano (1%).

Em 2024, foram matriculados 209.715 novos automóveis ligeiros de passageiros, mais 5,1% face a 2023, com os veículos movidos a energias alternativas a continuar a liderar as matrículas neste segmento, com um peso de 57%.

Os veículos eléctricos (BEV) destacaram-se, com 41.757 matrículas nos ligeiros de passageiros, o que representa 20% do total de ligeiros de passageiros matriculados, ou seja, acima da média europeia (14%) e colocando Portugal em sexto lugar do ranking dos países da União Europeia (UE), liderado pela Dinamarca (52%).

Ainda nesta categoria, em Dezembro, registou-se um recorde de matrículas (5142), tendo sido o primeiro mês em que se atingiram valores na casa das 5000 unidades.

Ainda assim, o secretário-geral da ACAP, Helder Pedro, salientou que o mercado de particulares "é efectivamente bastante pequeno para o mercado eléctrico", uma vez que 60% das vendas são feitas a empresas.

Para o responsável, o programa de apoio à compra de veículos eléctricos por particulares é "muito limitado", porque obriga a entregar um carro para abate e não tem benefícios fiscais, como o caso das empresas.

A ACAP defendeu que, para cumprir as metas climáticas, é necessário que os governos implementem um sistema de incentivos à aquisição de veículos sustentáveis e que "se invista numa rede de carregamento robusta para fazer face ao aumento da sua procura".

No ano passado, o parque automóvel português continuou a ser dominado por veículos com mais de 20 anos, com cerca de 1,5 milhões de automóveis a circular no país em 2024.

A associação salientou que a importação de veículos usados da UE está a ter como consequência a entrada de veículos com idade cada vez mais avançada, uma vez que os importados usados têm em média 7,9 anos.

A ACAP falou mesmo em "concorrência desleal", uma vez que estes veículos não pagam o Ecovalor (imposto aplicado sobre produtos que contribuem para a poluição ambiental) aplicado aos veículos novos matriculados em Portugal.

Adicionalmente, salientou a ACAP, aqueles veículos fazem aumentar o número de emissões poluentes do país e, quando em fim de vida, têm de ser tratados em Portugal.