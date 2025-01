Lítio do Barroso: Savannah anuncia novas descobertas e espera aumentar vida útil da mina

Apesar da oposição local à mina não dar tréguas, a Savannah continua a desenvolver o projecto do lítio do Barroso e acredita que os depósitos minerais são maiores que as estimativas iniciais.

A Savannah Resources, que pretende começar a explorar lítio em Boticas, em 2027, anunciou que as reservas minerais nesta zona de concessão em Trás-os-Montes são superiores ao esperado e que acredita ter possibilidade de “aumentar os recursos existentes do Projecto [de lítio do Barroso] e a vida útil da mina ao longo do tempo” com as novas descobertas.

Na quarta-feira, a empresa mineira, cotada na bolsa de Londres, deu mais uma boa notícia aos investidores, embora, no terreno, continue a ser confrontada com manifestações e actos de protesto.

No sábado houve uma manifestação em Covas do Barroso contra a servidão administrativa que permitiu à empresa ter acesso a terrenos privados e baldios para realizar trabalhos de prospecção e, no início da semana, o centro de informação da empresa nesta aldeia de Boticas foi vandalizado, segundo noticiou a agência Lusa.

Mas as acções de oposição local contra a futura mina de lítio não têm impedido a Savannah de prosseguir com os trabalhos de campo e de identificação de novas áreas com potencial, neste que já é reconhecido como o maior depósito de lítio de espodumena da Europa, com capacidade para produzir lítio suficiente para aproximadamente 500 mil baterias de veículos eléctricos por ano.

A empresa presidida por Emanuel Proença anunciou que obteve “excelentes resultados da amostragem de lascas de rocha realizada como parte do programa de exploração” em curso. Estes resultados confirmam a ideia de que, para além dos corpos de minério já conhecidos nas áreas da licença da Savannah, o potencial é ainda maior do que o previsto. Foram identificados “vários novos pegmatitos com lítio que estão além da estimativa inicial da Savannah”, revelou a empresa.

No comunicado, Emanuel Proença considerou os resultados da exploração “verdadeiramente excitantes”, uma vez que todos eles “provêm de alvos que receberam pouco ou nenhum trabalho de exploração significativo até à data e são separados dos cinco corpos de minério existentes no projecto, todos eles com extensões conhecidas que ainda não foram totalmente definidas”.

Ainda há “muito trabalho a fazer como resultado destas amostras iniciais de alto grau”, mas a conclusão é a de que o “Projecto de Lítio do Barroso continua a ter grandes perspectivas para uma maior delineação de recursos de lítio de espodumena”, ou seja, para ter um potencial de exploração muito superior ao estimado.

A empresa está empenhada nos “muitos fluxos de trabalho necessários para o Estudo de Viabilidade Definitivo e para permitir o desenvolvimento do projecto”, mas vai “continuar a desenvolver estes e outros alvos de exploração adicionais ao mesmo tempo”.

Assim, espera “construir um conjunto de oportunidades para aumentar os recursos existentes do Projecto e a vida útil da mina ao longo do tempo”.