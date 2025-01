China diz a seguradoras e fundos de pensões para comprar mais acções

Numa altura de incerteza quanto ao impacto da presidência de Donald Trump na economia e de nervosismo relativamente a qual poderá ser a reacção dos mercados financeiros, as autoridades chinesas decidiram usar as seguradoras e fundos de pensões do país para tentar evitar uma quebra nas bolsas.

Numa conferência de imprensa realizada na madrugada desta quinta-feira, os responsáveis dos seis reguladores financeiros chineses anunciaram um novo pacote de medidas de estímulo ao mercado accionista, cuja principal estratégia é pôr alguns dos principais investidores internacionais a adquirirem acções, contribuindo dessa forma para a sua valorização.

Em particular, os reguladores irão encorajar as maiores seguradoras do país a investir 30% dos seus aumentos de receita em acções no mercado bolsista chinês e estimular os fundos de pensões e de investimento a reforçar em 10% a sua exposição ao mercado accionista doméstico durante os próximos três anos.

A expectativa é a de que estas medidas possam vir a canalizar “várias centenas de milhares de milhões” para a bolsa chinesa, afirmou, de forma vaga, um dos responsáveis dos reguladores citado pela agência Reuters. “Os fundos de médio e longo prazo desempenham um papel crucial no mercado de capitais como investidores profissionais. Eles actuam como o ‘lastro’ e o ‘estabilizador’ para garantir que o mercado funcione sem problemas e permaneça saudável”, explicou.

Os reguladores anunciaram igualmente reduções nas taxas aplicadas nas transacções financeiras e na criação de fundos de investimento.

Este não foi o primeiro pacote de medidas de estímulo aos mercados lançado pelas autoridades chinesas nos últimos meses. Desde Setembro que existe a preocupação em Pequim de não deixar cair as cotações na bolsa, num cenário que tem sido de quebra de confiança na economia chinesa, pressionada por uma persistente crise imobiliária e pela ameaça de uma nova onda de políticas proteccionistas na economia mundial.

A China, que ao longo das décadas tem acumulado excedentes comerciais com a generalidade das outras economias mundiais, é um dos alvos mais óbvios da política de agravamento das taxas alfandegárias que Donald Trump quer implementar durante a sua presidência.

Durante a campanha eleitoral, o novo presidente dos Estados Unidos prometeu mesmo aplicar taxas alfandegárias às importações provenientes da China que poderiam chegar aos 60%. Para além disso, tem manifestado a intenção de reduzir o valor até ao qual as encomendas que chegam aos EUA vindas do estrangeiro ficam isentas do pagamento de taxas alfandegárias, algo que pode prejudicar particularmente as empresas de comércio electrónico chinesas.

Até ao momento, Donald Trump ainda não passou à prática qualquer medida visando a China, mas se se vier a confirmar um cenário de guerra comercial com os EUA, a maior economia asiática, que já tem vindo a atravessar um período de abrandamento, poderia sair fortemente prejudicada, dada a forte dependência que tem do desempenho do seu sector exportador.