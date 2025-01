Villas-Boas assume ciclo negativo do FC Porto e confirma negociações por Anselmi

Presidente do FC Porto afirma que é o principal responsável pelas quatro derrotas seguidas dos “dragões” e reconhece que a equipa não tem estado à altura.

O presidente do FC Porto desceu até à sala de imprensa para dar justificações aos adeptos após a derrota desta quinta-feira, frente ao Olympiacos. André Villas-Boas assume responsabilidade pelo mau momento vivido actualmente pela formação "azul e branca", que somou a quarta derrota consecutiva.

"Isto [mau momento] tem um único responsável. Sou eu. Sou eu que tomo as decisões. Espero tomá-las sempre na consciência que respeite a grandeza do FC Porto ", afirmou, dizendo que esta é "uma realidade nova e triste" no clube.

"Queremos disputar o título nacional até ao limite das nossas forças, sabendo que, para o fazer, é preciso mais confiança, mais compromisso e mais trabalho. Neste momento, tudo o que estamos a fazer não chega para conseguirmos vitórias para ganharmos essa confiança", resumiu.

André Villas-Boas é presidente do FC Porto há praticamente nove meses, sendo este o momento mais delicado de uma curta presidência que contou com o apoio de mais de 80% dos sócios.

O dirigente compreende que os adeptos estão a ser levados "até ao limite da paciência", confirmando o interesse portista no treinador Martin Anselmi.

"Estamos num processo de negociação para o processo de desvinculação do treinador com o Cruz Azul. Há cláusulas no contrato relativamente a clubes europeus. Temos a vontade que ele se junte a nós, mas compreendemos que o Cruz Azul queira zelar pelos seus interesses".