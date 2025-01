Sete anos e meio depois, Madison Keys regressa a uma grande final

Foi em 2017 que a norte-americana Madison Keys discutiu o título no US Open com a compatriota Sloane Stephens. Mas a favorita Keys não conseguiu soltar o melhor ténis e esse dia passou a resumir o seu currículo: jogadora agressiva, com pancadas das mais fortes existentes no circuito feminino, mas que mentalmente falha nos momentos decisivos. Contudo, Keys nunca deixou de trabalhar para acabar com essa reputação e os resultados surgiram na meia-final do Open da Austrália, frente a Iga Swiatek, detentora de cinco títulos do Grand Slam. E, no sábado, a norte-americana de 29 anos terá uma segunda oportunidade de ganhar um major, diante da grande favorita, Aryna Sabalenka.

“Obviamente que pensei muito nesse encontro nos últimos oito anos. Estava tão consumida pelo nervosismo, pelo momento, pela oportunidade e por tudo isso, que nunca me dei a hipótese de realmente jogar. O mais importante para mim foi reconhecer que haverá muitos momentos em que me sentirei desconfortável no encontro, com milhares de pessoas a observar-me, sem estar a jogar o meu melhor ténis e, em vez de tentar fugir disso, aceitar a situação. Tenho trabalhado muito nisso”, frisou Keys, após derrotar a número dois do ranking, por 5-7, 6-1 e 7-6 (10/8), em duas horas e 35 minutos.

Depois de um primeiro set onde se registaram sete breaks, Keys soltou-se no segundo, no qual houve mais cinco breaks. No set decisivo, ambas conservaram o serviço até 5-5, quando uma dupla-falta abriu caminho para Swiatek “quebrar” e servir para fechar. Só que Keys cresceu e a polaca encolheu-se, cedendo o serviço com a sétima dupla-falta. No match tie-break (até 10 pontos), Swiatek voltou a estar perto da vitória (7/5 e 8/7), mas o sétimo ás de Keys deu-lhe o ascendente sobre a adversária, que cedeu totalmente, ao cometer o 40.ª erro não forçado.

“O meu objectivo hoje era que, quer ganhasse ou perdesse, eu sairia com a certeza que segui o plano de jogo e procurei fazer o que queria quando devia. Acho que foi um pouco mais libertador e consegui ficar um pouco melhor no momento, mais presente em vez de estar demasiado envolvida na turbulência emocional de ‘devia ter feito isto ou aquilo’ e ficar arrependida”, confirmou Keys (14.ª), depois de somar a 13.ª vitória (e 11.ª consecutiva) em 2025.

Antes, Aryna Sabalenka também somou a 11.ª vitória em sucessão este ano, após realizar a melhor exibição no Open e derrotar Paula Badosa (12.ª), por 6-4, 6-2. A líder do ranking acumulou 32 winners (incluindo dois ases), o triplo dos da adversária, e aproveitou quatro dos nove break-points ao seu dispor.

Foi a 20.ª vitória consecutiva da bielorrussa em Melbourne, onde conquistou o título nos dois últimos anos, numa demonstração de domínio neste major, só igualado por Serena Williams no US Open e Wimbledon e Swiatek em Roland-Garros. E vai disputar a quinta final consecutiva em majors disputados em hardcourts – imitando Martina Navratilova, Steffi Graf, Monica Seles e Martina Hingis. Tal como Keys, também Badosa tem o regresso assegurado ao top 10.