O play-off é, até ver, a realidade de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa

José Tavares estrear-se-á no banco dos “dragões”, diante do Olympiacos. Minhotos tentarão surpreender em casa do Union St. Gilloise.

À entrada para a penúltima jornada da fase de liga da Liga Europa, os dois representantes portugueses na prova têm como objectivo imediato a consolidação de um lugar que assegure a presença no play-off. Para já, é a isso que FC Porto (recebe o Olympiacos, às 17h45) e Sp. Braga (visita o Union St. Gilloise, às 20h) podem aspirar, na sequência de uma campanha muito pouco entusiasmante.

É com expectativa acrescida que os adeptos portistas se deslocarão hoje ao Estádio do Dragão. Em causa está a estreia de José Tavares no banco, ele que vai substituir de forma interina Vítor Bruno, despedido depois de um ciclo de três derrotas — o segundo da temporada. O até agora coordenador da formação do FC Porto pegou na equipa na segunda-feira e conta que consiga dar uma resposta positiva já esta noite.

“Posso garantir que teremos um FC Porto competitivo, forte e capaz de lutar pela vitória. Temos homens de carácter, campeões, que precisam desta confiança que por vezes faltou, e que acredito está a crescer novamente”, apontou, acrescentando que a história que tem construído no clube o deixa confortável com a nova missão que tem em mãos.

Neste momento em que o FC Porto, de certa forma, carrega no botão de reiniciar, José Tavares deixa claro que conta com todos, em pé de igualdade, e que, por isso, Pepê (que foi criticado por e devolveu as críticas a Vítor Bruno) está na luta por um lugar. E os “dragões” bem precisam das melhores armas para irem além dos oito pontos que somam actualmente (dois triunfos, dois empates e duas derrotas) e para consolidarem uma posição no play-off — neste momento, estão a três pontos da última vaga de apuramento directo.

Para isso, terão de ganhar a um Olympiacos que não perde há 15 jogos, que lidera a Liga grega com quatro pontos de avanço e que, na frente europeia, ocupa o 15.º posto, com nove pontos. Nesta trajectória, já derrotou o Sp. Braga, por 3-0, complicando a vida aos minhotos.

Com sete pontos na prova, os bracarenses iniciam esta 7.ª jornada fora da zona de play-off (que vai do nono ao 24.º classificados). E hoje deslocam-se à Bélgica para medirem forças com um St. Gilloise (oito pontos) que em casa ainda não perdeu na Europa, mas que enfrenta uma vaga importante de ausências — os lesionados Castro-Montes e Sofiane Boufal, e os castigados Kevin Mac Allister, Charles Vanhoutte e Anan Khalaili.

No Sp. Braga, há a garantia da presença de Lukas Hornicek na baliza, fruto do castigo imposto a Matheus, expulso no jogo com a Roma e só disponível para enfrentar... a Lazio, adversário da última ronda desta fase da competição.