Madureira suspeito de lavar dinheiro que Pinto da Costa terá retirado do FC Porto

Antigo presidente do FC Porto seria o verdadeiro dono de imóveis em nome do casal Madureira. Dinheiro terá saído do clube

As autoridades acreditam que Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto, era o verdadeiro proprietário de imóveis em nome do casal Madureira, de acordo com um relatório da Autoridade Tributária revelado pela CNN Portugal.

Em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais na construção de luxuosa moradia com piscina no Canidelo, em Vila Nova de Gaia. O antigo líder dos Super Dragões seria o responsável pelo empreendimento, mas escutas que integram a Operação Prolongamento mostram Sandra Madureira a dizer a Fernando Madureira que seria preciso pedir dinheiro ao verdadeiro dono da casa para fazer avançar as obras. A equipa liderada pelo inspector Paulo Silva, da Autoridade Tributária de Braga, depreende que o casal se referia a Pinto da Costa, relata o canal de televisão.

Fernando Madureira seria, assim, um dos supostos "testas de ferro" imputados a Pinto da Costa. O dinheiro em causa teria sido retirado do universo FC Porto através de comissões fictícias. De acordo com a auditoria forense revelada recentemente pela direcção de André Villas-Boas, homem que colocou um ponto final ao reinado de 42 anos do antigo dirigente, saíram 50 milhões de euros do clube em comissões indevidas.

A investigação da actual direcção revelou gastos pessoais dos dirigentes pagos pelo clube, desde compras de viaturas a despesas com jóias e jantares de milhares de euros.

Na alínea das negociações de jogadores, foi possível perceber a ligação clara do FC Porto da era Pinto da Costa a um pequeno circuito de agentes. Do total de quase 160 milhões de euros pagos em comissões nestes dez anos, os portistas atribuíram quase metade (80 milhões de euros) a apenas oito intermediários. Foram ainda assinados 16 mandatos de exclusividade com agentes, alguns dos quais sobre jogadores-chave, chegando-se à conclusão que esta gestão restringiu severamente a liberdade de negociação do clube.

Fernando Madureira foi detido no âmbito da Operação Pretoriano, processo que investiga os actos de violência que marcaram a Assembleia-Geral extraordinária do FC Porto de 13 de Novembro de 2023. Aguarda o arranque do processo em prisão preventiva, depois de o tribunal considerar repetidamente que a libertação do ex-líder dos Super Dragões acarreta riscos para a segurança e ordem pública.

Já Pinto da Costa, afastado dos olhares públicos enquanto batalha uma doença grave, foi o líder máximo dos portistas durante 42 anos. É investigado na Operação Prolongamento desde, pelo menos, finais de 2021, data das primeiras buscas que tiveram como alvo pessoas e escritórios ligados a Pinto da Costa.

A auditoria forense do FC Porto foi integrada na Operação Prolongamento, pelo facto de ter várias matérias comuns à investigação.