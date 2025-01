Tragédia grega no Dragão: FC Porto perde com Olympiacos na Liga Europa

Ainda não foi José Ferreirinha Tavares que teve o condão de fazer regressar o FC Porto ao caminho das vitórias. Esta quinta-feira, frente ao Olympiacos, em partida da 7:ª jornada da Liga Europa, os portistas voltaram a sofrer uma derrota, agora por 0-1, e acentuaram o ciclo negativo que atravessam, o pior da temporada, com quatro desaires consecutivos.

A bola poucas vezes foi às balizas durante os 90 minutos, muito menos com perigo. Mais do que o remate que resultou no golo, seria um desentendimento entre Zé Pedro e Nehuén Pérez a decidir a partida. Os dois chocaram no momento de abordar um lance no interior da grande área, a bola sobrou para Mouzakitis que, com um passe curto para a marca de penálti, encontrou Ayoub El Kaabi pronto a disparar. Com um remate rasteiro e colocado, o marroquino tirou o esférico do alcance de Diogo Costa (79').

A tarde até tinha começado com esperança renovada. Desfeitas as amarras da gestão de Vítor Bruno sobre o plantel, o técnico interino decidiu fazer um reset ao "onze" inicial. Pepê, jogador excluído pelo ex-treinador, voltou não só à convocatória, mas protagonizou um salto directo para a titularidade. Alan Varela também começou de início, depois de ter iniciado no banco o último jogo, a derrota frente ao Gil Vicente que ditou o afastamento de Vítor Bruno.

Positivo/Negativo Positivo Olympiacos A equipa soube resistir ao avanço dos portistas no terreno, esperou pelo momento certo para colocar as fichas no ataque e com um remate certeiro encontrou a brecha na carapaça do "dragão". Os gregos têm a segunda melhor defesa de toda a Liga Europa e mostraram porquê frente ao FC Porto. Negativo Zé Pedro/Nehuen Pérez Não foram os únicos responsáveis pela derrota portista, mas não é possível ignorar o erro grosseiro que permitiu o golo da vitória do Olympiacos. Zé Pedro, adaptado à posição de lateral direito após a troca com João Mário, estava em campo há apenas seis minutos. Foi por este lado que os gregos decidiram investir, tirando partido da oferenda do adversário.

O domínio portista foi claro nos primeiros 45 minutos, com um forte entrosamento entre a tríade formada por Nico González, Rodrigo Mora e Alan Varela. Os adeptos mostraram-se satisfeitos com a mobilidade demonstrada pelos "dragões", mas os problemas vistos nos últimos desaires permaneceram: apesar de serem conseguidos espaços amplos nos corredores com relativa facilidade, João Mário e Galeno não acertavam na hora da definição. Cruzamentos mal tirados, um toque a mais antes do remate ou um fora-de-jogo que deitava a jogada a perder, eram infindáveis as razões que faziam crescer a frustração pela boa exibição sem golos.

Foi com base neste sentimento que o Olympiacos foi lentamente aparecendo no jogo. Apresentando um futebol temporizado e sem a tradicional vertigem característica das equipas helénicas, os gregos foram subindo no terreno e aproximando-se da baliza de Diogo Costa. Sem perigo, contudo. Foram, de resto, 45 minutos sem grandes incidências. No apito para o intervalo, a estatística mostrava apenas dois remates enquadrados, um para cada lado.

No regresso do balneário, a tendência vista na primeira parte inverteu-se por completo. Era agora o Olympiacos que se estacionava no meio-campo dos “dragões”. A paciência da equipa de Atenas tinha chegado ao fim, com pressão altíssima a obrigar o FC Porto a entregar por diversas vezes a bola ao adversário através de alívios.

Gonçalo Borges, o substituto-goleador, foi a primeira escolha do técnico interino para incutir rapidez no ataque. À aposta dos portistas na frente, o Olympiacos respondeu com desequilíbrios e ataques rápidos. Foi justamente aqui que os gregos inauguraram o marcador.

Nos últimos dez minutos, os portistas jogaram mais com o coração do que com a cabeça. Os gregos cumpriram o seu papel e mantiveram a pressão relativamente elevada, mas Fábio Vieira ainda teve nos pés o empate, aos 89'. Na cara do guarda-redes do Olympiacos, rematou à figura, permitindo a defesa e a manutenção da vantagem mínima.

A derrota podia ter tido outros contornos, mas o videoárbitro anulou por fora-de-jogo um golo marcado por Yaremchuk, após lançamento longo do guarda-redes. Muitos adeptos portistas nem aguardaram pela decisão e saíram do Estádio, um êxodo que traduzia o descontentamento com a exibição desta noite.

Resta agora aos adeptos portistas esperar por Martin Anselmi, substituto a título definitivo de Vítor Bruno. O técnico argentino de 39 anos deverá chegar à cidade portuense nas próximas 24 horas, podendo assumir o comando técnico já para o jogo do próximo domingo, frente ao Santa Clara, novamente no Estádio do Dragão.