Sp. Braga perde e tem continuidade europeia em risco

Minhotos derrotados na Bélgica (2-1) pelo Union Saint-Gilloise e estão fora da zona de apuramento para o play-off da Liga Europa. Última jornada será em casa, com a Lazio.

O Sp. Braga está com um pé fora da Liga Europa, depois de uma derrota na Bélgica por 2-1 frente ao Union Saint-Gilloise (USG) na penúltima jornada da fase de grupos.

Este desaire deixa a formação minhota com os mesmos sete pontos que tinha, mas, agora, em 27.º lugar, já a dois pontos do último lugar que dá apuramento, o 24.º.

Ainda assim, a formação de Carlos Carvalhal vai para a jornada final com hipóteses de seguir em frente, mas terá pela frente, na próxima quinta-feira em casa, a Lazio, líder invicto desta fase da competição (seis vitórias e um empate).

Num relvado impróprio para consumo, a formação bracarense até entrou bem no jogo, colocando-se em vantagem logo aos 16’, numa jogada rápida e ao primeiro toque. Roger fez o cruzamento a partir da direita, Bruma deu o toque de cabeça para a pequena área, onde estava El Ouazanni para finalizar – foi o décimo golo da temporada para o ponta-de-lança marroquino.

A formação belga fez por reagir e deixou um primeiro aviso, ainda na primeira parte, com um golo anulado a Ivanovic por fora-de-jogo no momento do passe de Machida. O avançado croata acabaria por atirar a contar aos 50’, respondendo da melhor maneira a um passe de Niang.

O Sp. Braga teve várias oportunidades para empatar (um remate de Horta bateu em Bruma aos 52, Martínez falhou aos 62’) e o USG acabaria por concretizar a reviravolta aos 74’, de novo por Ivanovic, a aproveitar a apatia da defesa minhota.

Positivo/Negativo Positivo Ivanovic O avançado croata de origem austríaca marcou os dois golos do Union Saint-Gilloise, sempre bem colocado para aproveitar a enorme passividade da defesa bracarense. Negativo Defesa do Sp. Braga Se, no ataque, os minhotos até fizeram o suficiente para saírem da Bélgica com outro resultado, o mesmo não se pode dizer do seu sector defensivo, que continua a ser o ponto mais fraco desta equipa de Carlos Carvalhal. Salvou-se o guarda-redes Hornicek, que ainda fez um par de boas defesas.

A expulsão de Vítor Carvalho aos 79’ acabou por complicar a tarefa dos minhotos, que ainda sofreram mais um golo (anulado) aos 86’. O USG também ficaria a jogar com dez, devido à expulsão de Machida aos 82’, e o Sp. Braga ainda teve um par de aproximações perigosas que acabaram por não ser um problema para os belgas, bem dentro da qualificação para o play-off.