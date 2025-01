Arqueologia, museus e “buraco negro”

Noticiava o PÚBLICO na sua edição de 19 de Janeiro a intenção da CCDR-Norte de criar “um programa de investimento de 4,8 milhões de euros para a criação de uma rede regional de oito pólos arqueológicos para onde serão canalizados os espólios conservados em condições deficientes, bem como os que entretanto resultarem dos trabalhos de campo dos arqueólogos”. Mais informava que “para lá da guarda, a rede prevê trabalhos de inventariação e digitalização e a criação de condições para o acesso de investigadores ou do público em geral aos espólios”. Ouvidos diversos especialistas, todos saudaram a iniciativa, tendo um deles, na ocorrência o signatário, dito que talvez assim se contribua para minorar o “buraco negro” que o nosso presente arrisca perigosamente deixar para o futuro em matéria de colecções arqueológicas provenientes dos trabalhos de campo. Importa, pois, aprofundar este conceito de “buraco negro”.

Mercê da aplicação extensiva da legislação de impactes ambientais, assistiu-se nas últimas décadas a uma verdadeira explosão da actividade arqueológica de campo. Jacinta Bugalhão, que reuniu a mais completa base de dados sobre a matéria (ver a sua tese de doutoramento: A Arqueologia em Portugal entre o final do século XX e o início do século XXI), apresenta-nos números eloquentes, mesmo esmagadores: em finais dos anos de 1970 existiam menos de 200 arqueólogos em Portugal, quase metade amadores; nas últimas décadas serão cerca de 1400 (menos de 20% de mulheres antes, para mais de 50% agora), quase todos profissionais. Antes, menos de 100 trabalhos de campo por ano, mais de três quartos dos quais de investigação programada e financiada por entidades públicas; hoje, 2000 ou mais intervenções de terreno, sendo mais de 90% de prevenção, salvaguarda ou valorização, financiadas em mais de 80% por contratação comercial. Enfim, todo um mundo novo, que tem obviamente vastíssimas consequências, algumas sociológicas, outras científicas, outras ainda patrimoniais.

Entre estas últimas consequências, a da verdadeira avalanche de colecções provenientes de trabalhos de campo e especialmente de dois domínios que colocam maiores dificuldades de gestão: o da arqueologia urbana, pelas quantidades imensas de materiais que produz; e o da arqueologia em meio húmido ou subaquática, pelas condições muito particulares de preservação a que obriga.

Algumas autarquias, nomeadamente em cidades (sendo Lisboa um bom exemplo), muito mais do que os serviços de tutela, dependentes do Governo, têm procurado acompanhar esta dinâmica, criando serviços, promovendo condições de conservação e acesso, mobilizando sempre mais e mais espaços e constituindo assim verdadeiras reservas de arqueologia. Mas a maior parte do país encontra-se desprovido deste tipo de recursos, ficando os materiais arqueológicos guardados precariamente pelos próprios arqueólogos, na condição de “fiéis depositários”, ou simplesmente descarregados nas autarquias, onde vão para depósitos e não raro acabam mesmo nos respectivos estaleiros municipais. Somente uma minoria afortunada ingressa em museus ou serviços regionais do ministério da Cultura, aliás entretanto extintos.

É assim que se alimenta o “buraco negro”. Negríssimo, porque possui a arqueologia uma condição única entre as ciências humanas, qual seja a de destruir as fontes no acto de pesquisa: com efeito, ninguém pode repor aquilo que foi retirado da terra, por isso se dizendo que “a escavação arqueológica é única e insubstituível”, uma livro cujas páginas vão sendo arrancadas à medida que é lido. Decorre que toda a investigação subsequente ao acto primacial da escavação tem necessariamente de ser baseado no “arqueograma”, quer dizer, no conjunto de dados que o arqueólogo escavador pôde observar, registar e recolher. Nalguns casos, poucos necessariamente, poderão conservar-se in loco muros ou outras estruturas. Mas o testemunho material directo mais usual são os objectos materiais, as peças e as colecções que alimentam as reservas e, e fim de linha, os museus. Ora, se estes objectos se perdem ou ficam inacessíveis é como se ocorresse uma segunda destruição, depois dos trabalhos de campo.

Perguntar-se-á, todavia, se será assim tão importante conservar coisas, para mais cacos e pedras, na maioria. Num mundo da imagem e da representação numérica, um mundo empanzinado de digital, haverá muitos que tenderão a relativizar a importância dos bens materiais. Deslumbrados da tecnologia, uns, tolhidos de filosofia barata, outros, dirão que os “objectos” dos arqueólogos representam somente constructos intelectuais, sem efectiva correspondência nas coisas que realmente existiram, tal como percebidas por quem as criou e usou. E, sendo assim, tanto faz ter vestígios materiais como bases de dados artificiais – estas poderão mesmo ter a vantagem da acessibilidade (de todo o mundo para todo o mundo) e dos menores custos de conservação.

Bom, para além de o ser humano constituir, irremediavelmente, uma criatura analógica e de a sua mediação com o mundo se fazer através de estímulos materiais (a maçã que cai, a chuva que molha, o machado que corta…), existem diversos pequenos “mas” na desconsideração do processo que leva “de coisa a objecto arqueológico, artístico... e a peça museu” ou naquilo que se poderia dizer ser A Linguagem das Coisas (ed. Publicações Europa-América).

Primeiro, recordando que a arqueologia é por definição o terreno do material em história e os museus são os guardiões do mesmo, importa sublinhar o carácter irredutível das coisas e o quanto elas são necessárias e satisfazem a nossa mediação com o mundo. Pessoa, sob pseudónimo de Alberto Caeiro, dizia-o de forma magistral para arqueólogos: “A espantosa realidade das coisas / É a minha descoberta de todos os dias. / Cada coisa é o que é / E é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra, / E quanto isso me basta”.

Depois, repetiríamos o texto que serviu de mote a um dos primeiros programas televisivos do Ephemera, de José Pacheco Pereira: “os objectos são contentores únicos do tempo e de estórias. Eles contam quem somos e quem já fomos. O passado também vive em forma de coisas. E porque o passado não deve ser apagado é nossa obrigação preservá-lo através dos objectos que o contam. Com eles as memórias são mais eternas”. Assim é. E não é preciso recuar ao tempo da história sem escrita para o demonstrar: basta recordar como Leite de Vasconcelos andou afanosamente a recolher, no 5 de Outubro de 1910, caixas de fósforos, latas de pomadas ou xailes bordados artesanalmente, dando origem a uma rara fonte de conhecimento acerca de como o povo comum viveu a revolução republicana, no seu quotidiano.

No fundo, o que está em causa quando falamos de coisas e da sua preservação é o reconhecimento de como vivemos imersos nelas. Nada que outros, há bastante tempo, não tenham já dito, é claro. Michel Foucault, por exemplo, há mais de meio século, afirmava na sua Arqueologia do Saber, dando a “monumento” o sentido amplo de objecto material: “nos nossos dias a história é o que transforma os documentos em monumentos… a história tende para a arqueologia, para descrição intrínseca do monumento”. Assim é e assim será, desde que saibamos preencher os “buracos negros” que a falta de meios, aliada à falta de visão, vai insidiosamente instalando em nosso presente.