Sexta na TV: machões, Eunice e plantas inteligentes

CINEMA

SOS: Salvem a Nossa Escola

TVCine Edition, 20h30

Numa escola dos arredores de Paris, numa comunidade pobre e ameaçada pela gentrificação, a directora Zahia e a professora Marion unem esforços para a transformarem na primeira “escola verde” dos subúrbios. Esta comédia dramática realizada por Carine May e Hakim Zouhan e inspirada na realidade de Aubervilliers, de onde são oriundos, é emitida a propósito do Dia Internacional da Educação, no meio de dois outros filmes sobre o tema: Um Sinal Invisível (às 18h55) e Clube Zero (às 22h).

Um Outro Mundo

RTP2, 22h59

Um filme dramático de Stéphane Brizé, sobre o equilíbrio entre a vida familiar e profissional, com Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker e Guillaume Draux. Philippe Lemesle, director de uma multinacional, está sob pressão para despedir mais de 50 trabalhadores. Preocupado, empenha-se em fazer tudo ao seu alcance para economizar sem pôr em causa os empregos. Mas a dedicação e a pressão causam um grande afastamento da mulher, que lhe pede o divórcio, e do filho instável de ambos.

Castelos de Areia

Netflix, streaming

Em estreia, uma co-produção do Líbano, da Arábia Saudita e dos EUA, com Nadine Labaki e Ziad Bakri à frente do elenco, e com Matty Brown atrás das câmaras, naquela que é a sua primeira realização de uma longa-metragem. É um thriller intenso, passado numa ilha deserta, aonde vai parar uma família árabe de quatro. Ali ficam isolados, pais e miúdos, tendo um farol como única companhia… Ou não.

SÉRIES

Os Machões

Netflix, streaming

Decalque francês de Machos Alfa, a bem-sucedida comédia espanhola que já vai na terceira temporada, também na Netflix. O enredo e as personagens são semelhantes, tal como o ponto de partida: quatro homens em crise – interpretados por Manu Payet, Guillaume Labbé, Antoine Gouy e Vincent Heneine – enquanto procuram o seu lugar numa sociedade que lhes questiona os privilégios. A diferença é a cidade em que tudo acontece: Paris.

Código Trauma: Heróis de Serviço

Netflix, streaming

Também novo na plataforma é este drama médico sul-coreano, com mais acção e humor do que é costume, em que Ju Ji-hoon encarna um cirurgião tão genial quanto imprevisível, à frente de uma equipa hospitalar de especialistas. Experiente em zonas de guerra e catástrofe, e pouco interessado em deixar que burocracias e procedimentos o atrapalhem, não hesita em recorrer aos métodos que forem necessários para salvar o máximo de vidas possível.

DOCUMENTÁRIOS

A Inteligência das Plantas

Odisseia, 16h

A sucessão de estreias proporcionada pelo especial Inteligência Animal é rematada por este trabalho sobre as capacidades de outro reino, o das plantas. Está prometido um “olhar revolucionário” sobre a forma como sobrevivem, se reproduzem, evoluem, se adaptam e comunicam, graças a imagens captadas com a ajuda de “tecnologia patenteada exclusiva”, desvenda o canal. São dois episódios: Superpoderes (hoje) e Estratagemas (daqui a uma semana).

Eunice ou Carta a Uma Jovem Actriz

RTP2, 1h39

O espectador entra na casa de Eunice Muñoz (1928-2022) e nas suas memórias privadas, desde o momento em que pisou o palco pela primeira vez. Realizado por Tiago Durão, a pedido da própria actriz, o filme funciona como uma espécie de passagem de testemunho a Lídia Muñoz, sua neta.

The Man Who Played with Fire

Max, streaming

O homicídio do primeiro-ministro sueco Olof Palme, baleado a 28 de Fevereiro de 1986, é o alvo desta docussérie. Apesar das dezenas de confissões, das várias teorias mais ou menos conspiratórias e das pilhas de dossiês acumulados pelas autoridades, continua por resolver – chamam-lhe até o “JFK da Europa”. Muitos se dedicaram a investigar por conta própria. Um deles foi Stieg Larsson (1954-2004), o autor da trilogia Millennium, que deixou um vasto arquivo sobre o caso. Seria encontrado pelo jornalista Jan Stocklassa, que escreveria o livro Stieg Larsson - Os Arquivos Secretos, a fonte desta nova série documental.