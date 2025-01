Podcast do Encontro de Leituras: “Assim Nasceu uma Língua”, de Fernando Venâncio

No Encontro de Leituras de Abril, leitores do PÚBLICO e da Quatro Cinco Um conversaram com o linguista Fernando Venâncio. Siga o podcast nas aplicações.

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

Foto Fernando Venâncio, autor do livro "Assim Nasceu uma Língua - Sobre as origens do português" Rui Gaudêncio

O convidado do 45.º Encontro do Leituras, que aconteceu a 13 de Agosto, foi o linguista Fernando Venâncio, para uma conversa sobre o livro Assim Nasceu uma Língua — Sobre as Origens do Português.

“Este é um livro sobre palavras, essas a que nunca conseguiremos escapar”, escreve nas suas páginas o professor que nasceu em Mértola, no Alentejo, e viveu em Braga, em Lisboa e nos Países Baixos.

Editado em Portugal pela Guerra & Paz em 2019, onde está também disponível em ebook, o livro foi publicado em Abril passado pela Tinta-da-China Brasil. Como esta chancela pertence à Associação Quatro Cinco Um, a moderação deste Encontro de Leituras é feita pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo Leituras, site do PÚBLICO dedicado aos livros, mas não conta com Paulo Werneck, director da revista brasileira e editor da Tinta-da-China Brasil.

O moderador brasileiro convidado é o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues, que tem publicado em Portugal o romance O Drible (ed. Companhia das Letras), que lhe valeu o Grande Prémio Portugal Telecom 2014; Elza, a Garota — A História da Jovem Comunista que o Partido Matou (ed. Quetzal) e também o ensaio de What Língua is Esta? — Estrangeirismos, Neologismos, Lulismos e Outros Modismos, editado em Portugal pela Gradiva.

