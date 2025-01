Pedro Jóia apresenta Mosaico e homenageia Carlos Paredes num concerto em Lisboa

Um ano após lançar o álbum Mosaico, Pedro Jóia apresenta-o esta sexta-feira ao vivo no São Luiz, com Susan Palma-Nidel e José Manuel Neto como solistas convidados.

Lançado nos últimos dias de Fevereiro de 2024, o mais recente álbum do guitarrista e compositor Pedro Jóia vai ser apresentado ao vivo esta sexta-feira em Lisboa, no Teatro São Luiz, às 20h, num concerto já com lotação esgotada. Além de Pedro na guitarra e José Salgueiro nas percussões, duo no qual assentou a sonoridade básica de Mosaico, estarão no palco do São Luiz o Quarteto Arabesco, a flautista clássica norte-americana Susan Palma-Nidel e o guitarrista José Manuel Neto, na guitarra portuguesa.