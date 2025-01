Onze fundações europeias juntam-se na Aliança para as Artes Participativas

Chama-se Aliança para as Artes Participativas, reúne onze fundações europeias e foi apresentada esta quinta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Iniciativa filantrópica, funcionará em rede com o objectivo de “dar visibilidade e oportunidades às organizações que", através de práticas artísticas, "põem no centro da sua actividade a resolução de diferentes problemas sociais e ambientais”, explica ao PÚBLICO Luís de Melo Jerónimo, responsável pelo conselho da Aliança e director de Sustentabilidade e Equidade da Fundação Calouste Gulbenkian.

Além da Fundação Calouste Gulbenkian, integram a rede a Allianz Foundation (Alemanha), a Fondazione Cariplo (Itália), a Compagnia di San Paolo (Itália), a Fondation Daniel e Nina Carasso (França), a European Cultural Foundation (Países Baixos), a Hilti Foundation (Liechtenstein), a King Baudoin Foundation (Bélgica), a Fundação "la Caixa" (Espanha e Portugal), a Moleskine Foundation (Itália) e a Stiftung Mercator Schweiz (Suíça). A Aliança surge na sequência do trabalho desenvolvido ao longo da última década pela Gulbenkian, e também pela "La Caixa", através do projecto “Arts for Change”, no apoio a projectos que trabalham a capacitação e integração social através da arte. “Pela evidência do impacto destes projectos em Portugal e de iniciativas congéneres noutros países da Europa, percebemos que havia potencial para melhor apoiarmos estas organizações numa iniciativa internacional”, afirma Luís de Melo Jerónimo.

Como exemplos das organizações que a Aliança pretende apoiar encontram-se, concentrando-nos no território português, a Lavrar o Mar, de Madalena Victorino, que fomenta no sudoeste alentejano uma maior integração entre as comunidades locais e as novas comunidades imigrantes, o projecto Residências Refúgio, criado pela Largo Residências, em Lisboa, que tem permitido que músicos refugiados possam manter o seu ofício numa nova realidade, ou o projecto Corpo em Cadeia, dinamizado por Catarina Câmara, da Companhia Olga Roriz, que trabalha com reclusos a cumprir longas sentenças no Estabelecimento Prisional do Linhó.

Luís de Melo Jerónimo aproveita este último exemplo para ilustrar a abrangência da intervenção desejada para a Aliança. “O Corpo em Cadeia tem um impacto muito significativo nos participantes, mas também tem servido para o desenvolvimento de uma justiça mais humanizada e restaurativa”. Através da sua actividade e pela força conjunta das fundações que a integram, a Aliança pretende “influenciar a tomada de medidas públicas nacionais e europeias”, explica. “Sentimos que havia a necessidade e o dever de apoiar e influenciar políticas que possam dar outras oportunidades e recursos a estas artes, que têm um papel muito importante na construção de sociedades mais coesas e sustentáveis e que podem ser ponte e diálogo nos tempos mais polarizados que vivemos”.

Nascida com o objectivo de ser “uma voz colectiva a nível europeu”, a Aliança apresenta-se com o lançamento da sua primeira iniciativa, um programa de “fellowship” que apoiará até um máximo de 15 organizações e seus líderes, seleccionados através de candidatura aberta, a decorrer entre esta quinta-feira e 24 de Fevereiro. Cada bolsa terá o valor de 60 mil euros.

O programa terá a duração de 18 meses e, além do apoio financeiro, proporcionará a frequência de workshops, residências, visitas de estudo e intercâmbio, forma de ir ao encontro dos objectivos da Aliança e da vontade das organizações. No inquérito feito durante o período preparatório da Aliança, foi muito focada “a necessidade de haver uma rede que permita a aprendizagem mútua e o desenvolvimento de projectos conjuntos”, explica Luís de Melo Jerónimo. “Muitas vezes os desafios destas organizações em Portugal podem ser parecidos aos enfrentados em Itália ou nos Países Baixos. Não é preciso reinventar a roda, mas trabalhar em conjunto”.