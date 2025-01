Maria de Jesus Monge vai dirigir museu de Beja e MMP reconduz mais quatro directores

José Alberto Ribeiro reconduzido no Palácio Nacional da Ajuda, Odete Paiva no Grão Vasco e Sandra Leandro em Évora.

Maria de Jesus Monge será a nova directora do Museu Rainha D. Leonor, em Beja, anunciou esta quinta-feira a Museus e Monumentos de Portugal, numa nova série de nomeações que são resultado dos concursos de renovação das direcções lançados no ano passado. Maria Jesus Monge é a única novidade das cinco nomeações da MMP, uma vez que os outros directores foram reconduzidos no cargo.

José Alberto Ribeiro mantém-se como director do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, cargo que ocupa desde 2013. Odete Paiva continua à frente do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, lugar que ocupa desde 2018. Também reconduzidos foram Sandra Leandro, que volta a dirigir o Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, e Celina Pinto, que se mantém à frente do Museu da Terra de Miranda.

Monge, que já integrou o conselho de administração da MMP que agora a nomeou — foi vogal entre Outubro de 2023 e Maio de 2024 na direcção afastada pela actual ministra —, tem uma longa carreira ligada aos museus e ao património. Licenciada em História e mestre em Museologia pela Universidade de Évora, aponta o comunicado da MMP, tem desenvolvido trabalho nas áreas do coleccionismo, história dos museus e casas-museu. Integrou a equipa do antigo Instituto Português de Museus até 1996, altura em que transitou para o Museu-Biblioteca Casa de Bragança (Paço Ducal), em Vila Viçosa, de que foi directora desde 2000 até à sua nomeação para a MMP. Fez parte várias vezes da direcção do ICOM Portugal, organização de que foi presidente de 2020 a 2023. Actualmente, é funcionária do museu de Beja, que se encontra em obras desde 2022. Monge foi nomerada para substituir Deolinda Tavares, que se reforma.

Para estes cinco concursos, adianta a MMP, foram recebidas 27 candidaturas — de Portugal, Brasil e Itália —, as quais foram avaliadas por júris compostos por elementos nacionais e estrangeiros. Os novos directores foram nomeados por um período de três anos.