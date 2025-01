Já se conhecem as canções e os intérpretes do Festival da Canção

A 59.ª edição do concurso musical da RTP foi apresentada esta quinta-feira. Quase todos os autores escolheram as próprias vozes para interpretar as canções.

No ano passado, todos os intérpretes do Festival da Canção eram também os autores das 20 canções a concurso. Em 2025, há apenas três autores que escolheram só vozes alheias para se representarem. As canções da competição deste ano, a 59.ª edição do festival que apura a canção que representará Portugal na Eurovisão em Basel, na Suíça, em Maio, foram apresentadas na manhã desta quinta-feira, no Teatro Maria Matos, em Lisboa, com transmissão online em directo. Estão disponíveis na íntegra na internet desde o início da tarde.

São elas, na primeira semifinal, marcada para 22 de Fevereiro e com José Carlos Malato e Jorge Gabriel como anfitriões: Sobre nós, escrita por Beato para a voz de Du Nothin, Ninguém, de Bluay, Lisboa, de Capital da Bulgária, Calafrio, de Jéssica Pina, Tristeza, de JOSH, A minha casa, de Marco Rodrigues, Eu sei que o amor, de Margarida Campelo, Adamastor, de Peculiar, Voltas, de Tiago Sampaio para a voz de Rita Sampaio e Ai Senhor!, de Xico Gaiato. Os autores Capital da Bulgária (Sofia Reis), JOSH (João Duarte) e Xico Gaiato (Francisco Barata) ganharam o concurso de livre submissão, de entre 633 candidatos, os outros foram convidados para compor para o festival.

Passada uma semana, a 1 de Março, numa cerimónia apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo, ouvir-se-á Responso à mulher, de A Cantadeira, Apago tudo, dos bombazine, Cotovia, de Diana Vilarinho, Rapsódia da Paz, de emmy curl, á-tê-xis, de EU.CLIDES para TOTA, Medo, de Fernando Daniel, I wanna destroy you, de HENKA, Quantos queres, de Inês Marques Lucas, Quem foi, de Lucas Argel, que a interpretará em dueto com Pri Azevedo, e Deslocado, dos NAPA. As canções de Diana Vilarinho, HENKA (Cat Pereira) e Inês Marques Lucas são fruto da livre submissão.

A final, apresentada por Vasco Palmeirim e Filomena Cautela, decorre no dia 8 de Março.