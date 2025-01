Numa gruta entre o início da humanidade e o futuro, ao som de um Monteverdi queer

O encenador belga Benjamin Abel Meirhaeghe leva ao 93.º aniversário do Rivoli, esta sexta-feira e sábado, Madrigals, espectáculo em que dá uma outra vida às obras vocais do compositor italiano.

“Que notícia triste. É como se uma espécie de Deus tivesse morrido.” O falecimento de David Lynch (1946-2025) serviu de rastilho para a conversa com Benjamin Abel Meirhaeghe. Era inevitável: estávamos na ressaca do anúncio da morte do icónico realizador (e surrealista, e ilusionista, e malabarista, e psicanalista…); suspeitávamos intensamente de que o encenador, performer e cantor belga de 29 anos tinha-o como inspiração para as suas peças tão fascinantes quanto enigmáticas, excêntricas e fantasiosas.