Go, Fernandinha, Go”, Emilia Pérez e O Brutalista: nomeações aos Óscares

Go, Fernandinha, Go!. E foi. Depois do prémio nos Globos de Ouro, a não nomeação pela Guilda dos Actores foi apenas um percalço e nada teve de anunciador porque para os Óscares, Fernanda Torres, com Ainda Estou Aqui, pontuou. A sua é uma das cinco nomeações ao prémio de Melhor Actriz ao lado de Cynthia Erivo, por Wicked, Mikey Madison por Anora, Demi Moore por A Substância, e Karla Sofía Gascón, por Emilia Pérez.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt