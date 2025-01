Estátua com mais de 2000 anos encontrada abandonada num saco de lixo na Grécia

Uma estátua de mármore com mais de 2000 anos foi encontrada abandonada dentro de um saco de lixo nos arredores da cidade grega de Salónica, revelou na quarta-feira a polícia grega.

Um habitante da cidade de Nei Epivates, situada nos arredores da segunda maior cidade do país, descobriu a estátua de uma mulher sem cabeça, de 80 centímetros de altura, dentro de um saco atirado para junto de um contentor do lixo.

O homem entregou a peça às autoridades locais, que contactaram arqueólogos para avaliar a sua importância.

Segundo o comunicado da polícia, os especialistas, após uma avaliação inicial, determinaram que a estátua remonta à era helenística, período que durou aproximadamente entre 320 e 30 a.C., e no qual as conquistas de Alexandre, o Grande ajudaram no florescimento da arte grega.

Foto A imagem divulgada pela polícia grega DR

A estátua será enviada em primeiro lugar a peritos forenses para exame, para determinar quem a deitou fora, e depois será examinada por arqueólogos.

A descoberta acidental de artefactos arqueológicos é relativamente comum na Grécia, país conhecido pelo seu património, e ocorre geralmente durante a construção de edifícios ou obras públicas.

Em Dezembro, trabalhadores que instalavam gasodutos de gás natural descobriram uma estátua do deus Hermes da era romana enterrada verticalmente num poço revestido de tijolos perto da Acrópole, em Atenas.

Além disso, a inauguração da primeira linha de metro de Salónica em Novembro trouxe à luz do dia dezenas de milhares de antiguidades que foram descobertas durante as duas décadas da sua construção.

A estação de Venizelos, no centro da cidade, alberga um sítio arqueológico subterrâneo de 1200 metros quadrados, onde os passageiros podem ver uma estrada romana de mármore e um conjunto de antigos banhos públicos (termas), entre outros achados.