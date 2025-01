O Brutalista, Banzo e outras estreias para esta semana

Com destaque para as obras de Brady Corbet e Margarida Cardoso, aqui fica a lista dos filmes que entram em cartaz a partir desta quinta-feira.

László Tóth (Adrien Brody), um arquitecto de origem judia sobrevivente do Holocausto, emigra para os EUA em 1947 para escapar à pobreza de uma Europa que se tenta levantar depois da destruição causada pela Segunda Grande Guerra. Para trás, devido a burocracias e algum infortúnio, ficam Erzsébet (Felicity Jones), a sua mulher, e Zsófia, a sobrinha órfã que ficou a cargo de ambos.

Decidido a singrar e a encontrar um modo de trazer a família para junto dele, László fixa-se em Filadélfia, onde fica a trabalhar com Attila, um primo, numa empresa de mobiliário. Algum tempo depois, são chamados para renovar a biblioteca de Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), um industrial rico que, num momento de raiva, os despede sem pagamento. Anos mais tarde, Harrison volta para saldar a dívida, explicando a László que o seu trabalho foi muito elogiado e que o quer contratar para construir um centro comunitário em honra da falecida mãe. Para o compensar, ajuda-o com a documentação necessária para trazer a mulher e a sobrinha para junto dele. O projecto, demorado mas muito inovador e ambicioso, transforma-se num sucesso, mudando radicalmente as vidas de László e de Erzsébet, sem, contudo, lhes trazer a felicidade ou a paz que tanto ambicionavam.

Com realização de Brady Corbet (A Infância de Um Líder, Vox Lux), que co-escreveu o argumento com a também realizadora Mona Fastvold, sua companheira, um drama histórico sobre a reconstituição da América dos anos 1940, com três horas e meia de duração e 15 minutos de intervalo pelo meio. Para além de Brody, Jones e Pearce nos papéis principais, o filme conta ainda com as actuações de Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé e Alessandro Nivola.

Leão de Prata e Prémio Fipresci (pela crítica internacional) na 81.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, foi considerado um dos dez melhores filmes de 2024 pelo American Film Institute e teve sete nomeações para os Globos de Ouro, vencendo nas categorias de melhor filme dramático, actor (Brody) e realizador.

A acção decorre num Portugal colonialista do início do século XX. Afonso, um médico da metrópole, chega a uma plantação de cacau em São Tomé e Príncipe, onde se depara com algo profundamente inquietante: vários trabalhadores que, depois de terem perdido o gosto pela vida, se entregam à morte através de diversas formas de suicídio. Há quem nomeie aquele mal como “banzo” ou “nostalgia dos escravizados”. O dono da plantação, receoso de que a doença se espalhe, decide enviá-los para o meio da floresta para que possam morrer isolados. Preocupado, Afonso vai fazer os possíveis para compreender o problema e tirá-los daquela melancolia fatal.

Produzido por Uma Pedra no Sapato, este drama sobre o colonialismo esteve em competição na 21.ª edição do IndieLisboa e é a terceira longa-metragem de ficção de Margarida Cardoso, depois de A Costa dos Murmúrios (2004) e Yvone Kane (2014).

A dar vida às personagens estão Carloto Cotta, Hoji Fortuna, Rúben Simões, Gonçalo Waddington, Sara Carinhas, João Pedro Bénard, Maria do Céu Ribeiro, Matamba Joaquim, Romeu Runa, Cirila Bossuet, Albano Jerónimo, Beatriz Batarda, Jochum ten Haaf, Adriano Luz, Marcello Urgeghe, Evandro Gomes e Dinarte Branco.

Paddington é um jovem urso-pardo originário das florestas do Peru que vive há vários anos em Windsor Gardens, Londres, com a família Brown, que o adoptou como se fosse do próprio sangue. Toda a vizinhança se habituou à sua presença e ele sente-se feliz por fazer parte daquela comunidade humana.

Nesta sua terceira aventura, vamos segui-lo até ao interior da floresta amazónica, depois de ter recebido uma carta a informá-lo do estranho desaparecimento da tia Lucy, que ele considera como se fosse sua própria mãe.

Determinados a nunca o abandonar à sua sorte, os elementos da família Brown juntam-se uma vez mais para o acompanhar na jornada. Nessa busca, vão conhecer um caçador de tesouros de intenções duvidosas que acredita estar prestes a encontrar a mítica cidade de El Dorado que, segundo a lenda, é totalmente construída de ouro.

Com realização do estreante Dougal Wilson e argumento de Mark Burton, Jon Foster e James Lamont, este é o terceiro filme a adaptar ao grande ecrã a personagem criada, em 1958, por Michael Bond, cujos livros correram o mundo em mais de 30 línguas. O elenco conta com Ben Whishaw e Imelda Staunton (na voz do urso Paddington e da tia Lucy, respectivamente), e também com Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Jim Broadbent, Hugh Grant, Olivia Colman e Antonio Banderas.

Madolyn, uma oficial da Força Aérea norte-americana, tem como missão escoltar um criminoso que será testemunha-chave num julgamento que envolve tráfico de estupefacientes. A viagem aérea sobre as vastas paisagens do Alasca e com o prisioneiro devidamente algemado prevê-se sem incidentes. Até Madolyn se aperceber de que o piloto do helicóptero não é quem ela imaginava, mas sim um assassino contratado para abater a testemunha e todos os que se intrometerem no caminho.

Um thriller de acção escrito por Jared Rosenberg e realizado por Mel Gibson (Braveheart - O Desafio do Guerreiro, A Paixão de Cristo, ​O Herói de Hacksaw Ridge) e escrito por Jared Rosenberg que conta com apenas três actores: Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.

