Há gente a tocar: Jeff Parker faz do groove motivo de encontro

O mais recente disco do músico de Chicago, The Way Out of Easy, é representativo da sua sensibilidade musical curiosa.

Foi em 1998 que os Tortoise levaram, com gozo e gosto, o seu (dito) pós-rock para os territórios da música ambient, do funk, do dub e do jazz. É verdade que os ecos dos géneros já se insinuavam nos álbuns anteriores, mas em TNT a banda de Chicago tornaria as suas peças instrumentais mais sensíveis ao ritmo e à melodia. Nesse ano, a música dos Tortoise afastava-se do monocromatismo de uma certa abstracção para nos deixar uma sensualidade expressionista e artesanal. Não é exagerado afirmar que os súbitos fraseados de Jeff Parker, as suas interpretações explorativas e orgânicas do idioma do jazz (sempre atentas às lições aos mestres) para tal terão contribuído. Se a música dos Tortoise ainda não era muito dançável, ia-nos levantando o pé, balouçando, gentilmente, o corpo.