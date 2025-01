Homens cresceram duas vezes mais rápido do que as mulheres no último século

Os homens de todo o mundo aumentaram de altura e de peso duas vezes mais depressa do que as mulheres ao longo do último século, o que agudizou as diferenças entre os sexos. A conclusão é de um novo estudo, publicado na revista Biology Letters, no qual foram analisados dados de dezenas de países desde 1900.

“Estamos a verificar como a selecção sexual moldou o corpo masculino e feminino e como os ambientes melhorados, em termos de alimentação e de uma menor incidência de doenças, nos libertaram dos nossos grilhões”, explica, citado pelo diário britânico The Guardian, Lewis Halsey, da Universidade de Roehampton (Reino Unido), que fez parte do estudo.

A equipa utilizou dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), de autoridades estrangeiras e de registos do Reino Unido para compreender como a altura e o peso se alteraram com as condições de vida – este último parâmetro foi medido através do índice de desenvolvimento humano (IDH), uma pontuação baseada na esperança de vida, no tempo de escolaridade e no rendimento per capita, que varia entre zero e um.

A análise dos registos de dezenas de países revelou que, por cada aumento de 0,2 pontos no IDH, as mulheres eram, em média, 1,7 centímetros mais altas e 2,7 quilos mais pesadas, enquanto os homens eram quatro centímetros mais altos e 6,5 quilos mais pesados – o que sugere que, à medida que as condições de vida melhoram, tanto a altura como o peso aumentam. Mas nos homens aumentam a mais do dobro da velocidade do que nas mulheres.

Os investigadores analisaram também os registos históricos da altura no Reino Unido, onde o IDH aumentou de 0,8 em 1900 para 0,94 em 2022. Durante a primeira metade do século, a altura média feminina aumentou 1,9% no Reino Unido, de 1,59 para 1,62 metros, enquanto a altura média masculina aumentou 4%, de 1,70 para 1,77 metros.

No geral, a equipa sugere que uma combinação de melhores condições sociais e ambientais e a selecção sexual podem ser responsáveis pela disparidade entre homens e mulheres, sendo evidente que os homens são mais sensíveis às condições de vida no que diz respeito ao desenvolvimento físico.

Embora a altura possa estar associada a uma boa condição física e ao crescimento num ambiente favorável (e seja sexualmente atraente para algumas pessoas), há desvantagens em ser alto – segundo estudos anteriores, lembra o The Guardian, as pessoas mais altas são, por exemplo, mais propensas a vários tipos de cancro possivelmente porque têm mais células que podem acumular mutações que culminam na doença.

No artigo científico, os autores concluem: “O nosso estudo combina a biologia evolutiva com parâmetros de bem-estar humano, fornecendo novas perspectivas sobre a forma como os factores socioecológicos e a selecção sexual moldam os principais traços físicos.”