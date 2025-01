“Tempestade do século” que vai atingir a Irlanda passa por Portugal neste fim-de-semana

Depois da passagem da tempestade Éowyn, o território de Portugal continental vai ser afectado por uma sequência de depressões até ao final do mês, com vários episódios de chuva e vento forte.

Vários distritos do continente e os arquipélagos da Madeira e Açores voltam a estar sob aviso amarelo na sexta-feira e no sábado, 24 e 25 de Janeiro, por causa da previsão de chuva e agitação marítima fortes. A passagem de uma frente fria associada à depressão Éowyn, que está a deixar as ilhas britânicas em alerta, com avisos vermelhos, vai fazer-se sentir também em Portugal.

"Vamos sentir os efeitos de uma superfície frontal fria associada a essa depressão. Ela está bastante a norte dos Açores e vai afectar directamente as ilhas britânicas. Nós vamos sentir os efeitos de sexta para sábado", explica a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em declarações ao PÚBLICO.

O IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos do Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga entre as 18h de sexta-feira e a meia-noite de sábado devido à chuva. Emitiu também aviso amarelo para os distritos de Lisboa e Leiria por causa da agitação marítima até às 12h desta quinta-feira e novamente entre as 18h de sexta-feira e as 18h de sábado. Também por causa do estado do mar, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Faro, Setúbal, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estarão a amarelo entre as 18h de sexta-feira e as 18h de sábado. A previsão aponta para ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Tempestade Éowyn é "perigosa e destrutiva"

A depressão Éowyn "nasce de uma situação com características severas", com origem numa forte corrente de jacto de níveis mais altos da troposfera, explica Ângela Lourenço, e por isso tem características que preocupam na Irlanda e no Reino Unido. "É muito cavada, com valores de pressão atmosférica muito baixos no centro", o que dá origem a ventos muito fortes.

A tempestade é já considerada a pior do século na Irlanda. No país, foi emitido um alerta vermelho de vento que está em vigor até sexta-feira à tarde. Segundo os serviços meteorológicos britânicos, a tempestade Éowyn deverá atingir a Irlanda no início desta sexta-feira, com "ventos destrutivos, ondas de grande magnitude e uma pressão atmosférica extremamente baixa". Espera-se que a tempestade traga ventos de até 200km/h para a costa ocidental irlandesa. O presidente do Grupo Nacional de Coordenação de Emergências (NECG) da Irlanda alertou que esta será uma tempestade "perigosa e destrutiva", possivelmente uma das mais severas que o país já enfrentou, citado no The Irish Times.

Ondas de quatro a cinco metros

Também a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 15h desta quinta-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com quatro a cinco metros.

O IPMA colocou o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) também sob aviso amarelo devido à ondulação entre as 18h desta quinta-feira (19h em Lisboa) e a meia-noite de sexta-feira (1h em Lisboa).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.