Portugal confirma autorização do uso de pó de larvas em alimentos

Objectivo será introduzir no mercado fontes nutricionais com menos impacto ambiental. A autorização dura cinco anos, a contar da data de entrada em vigor do regulamento da União Europeia.

A Comissão Europeia autorizou a utilização de pó de larvas inteiras para uso em diversas categorias de alimentos, como pães, anunciou a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). "A Comissão Europeia autorizou a utilização do novo alimento "pó de larvas inteiras de Tenebrio molitor", tratado com radiação ultravioleta para uso em diversas categorias de alimentos", lê-se numa nota da DGAV.

Este pó de larvas pode ser utilizado em diversas categorias de alimentos, como queijo e produtos à base de queijo, compotas de fruta e de produtos hortícolas, produtos à base de massas, transformados à base de batata e ainda pães. Bruxelas abre agora as portas dos supermercados da UE às larvas de Tenebrio molitor (as chamadas larvas de farinha amarela). A luz verde foi dada na passada segunda-feira pela Comissão Europeia.

Esta autorização dura cinco anos, a contar da data de entrada em vigor do regulamento da União Europeia, a 10 de Fevereiro. É a terceira autorização

A rotulagem destes alimentos deve conter a indicação de que o ingrediente pode causar reacções alérgicas a pessoas com alergias aos crustáceos e produtos à base de crustáceos, bem como ácaros. Esta autorização surge depois de a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA, na sigla em inglês) ter verificado que este alimento é seguro.

Foto Cultura de larvas da farinha para alimentação de frangos GettyImages

Actualmente, segundo a agência Lusa, só a empresa Nutri"Earth, com localização em França, tem autorização para colocar no mercado este novo alimento. Em Portugal, a empresa portuguesa Thunder Foods anunciou já em 2021 que pretendia lançar no mercado farinha produzida a partir de insectos e destinada à utilização da indústria agro-alimentar como suplemento proteico na alimentação humana.

Tendo em conta as suas vantagens nutricionais e de sustentabilidade ambiental, uma das novas unidades, referiam os responsáveis da empresa nessa altura, seria precisamente dedicada à produção de farinha de Tenebrio molitor (larva-da-farinha), também conhecida como “farinha amarela”, cujo consumo para alimentação humana tinha sido recentemente autorizado pela União Europeia. A alteração ao regulamento de execução da UE (2017/2470) autoriza a colocação no mercado de pó de larvas inteiras de Tenebrio molitor tratadas com UV, acrescentando-o à lista de novos alimentos.

Em 2021, Portugal parecia estar na vanguarda da produção de insectos para a indústria alimentar, com 38 entidades a trabalhar para isso. Um consórcio formado por 38 entidades nacionais, onde se incluem empresas de distribuição, da indústria alimentar e farmacêutica, da produção de insectos, e universidades, entre outras, previa investir 57,4 milhões de euros na produção de insectos para alimentação animal e humana, indústrias da cosmética e dos bioplásticos.



A larva-da-farinha, tenébrio, ou tenebrião é a larva do Tenebrio molitor, um besouro do género Tenebrio. Já em 2013, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) lançava definitivamente o debate sobre o tema, ao publicar um extenso relatório onde defendia a produção e o consumo de insectos como uma fonte alternativa de proteína, mais sustentável do que a carne ou o peixe.

No documento, a FAO argumentava que, além de igualmente nutritivos, os insectos mostravam ser mais eficientes, o seu uso na alimentação libertava menos gases com efeito de estufa, necessitavam de menos água e de menor área de produção e podiam ser alimentados com subprodutos, contribuindo para diminuir o desperdício e fomentar a economia circular.

A Agência Europeia para a Segurança Alimentar tem actualmente uma dúzia de pedidos para avaliar o risco de alimentos derivados de insectos comestíveis. Entre eles, alimentos como a farinha de mosca-soldado negra (larvas de Hermetia illucens) inteira, escaldada e seca, o ninho de zangões de abelhas melíferas (Apis mellifera) e pós proteicos das larvas do verme da farinha (Alphitobius diaperinus), entre outros.

Foi já autorizado o consumo de grilo doméstico (Acheta domesticus), nas formas congelada, desidratada e em pó, bem como de gafanhotos-migratórios (Locusta migratoria), nas mesmas formas.