Michael Bloomberg vai pagar o que os EUA devem à Convenção do Clima da ONU

A organização filantrópica do ex-presidente da câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, anunciou nesta quinta-feira que irá disponibilizar fundos para ajudar a cobrir a contribuição dos Estados Unidos para o orçamento do organismo das Nações Unidas para as alterações climáticas, preenchendo o vazio deixado pelo Presidente Donald Trump.

Uma das medidas de Trump, depois de tomar posse, na segunda-feira, foi o anúncio de que os EUA voltariam a sair do Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, que provocam as alterações climáticas.

Em 2017, Trump tinha já retirado dos EUA do Acordo de Paris, mas Joe Biden trouxe os Estados Unidos de regresso a este acordo internacional em que participam praticamente todas as nações do mundo - as excepções, até agora, eram o Irão, o Iémen e a Líbia.

Bloomberg fez fortuna nos media e é um conhecido filantropo, com interesse na acção climática. É também enviado especial do secretário-geral da ONU para a Ambição e Soluções para o Clima.

"A Bloomberg Philanthropies e outros financiadores norte-americanos garantirão que os Estados Unidos cumprem as suas obrigações globais em matéria de clima", afirmou a organização em comunicado.

Embora não avance montantes, o comunicado da Bloomberg diz que o financiamento "incluirá a cobertura do montante que os EUA devem anualmente à Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês).

Durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos acumularam uma dívida de mais de 8,3 milhões de dólares (7,9 milhões de euros) em financiamento não entregue à UNFCCC, embora não tenham saído da Convenção, noticia o Politico. Trump também não anunciou agora a saída da Convenção. A dívida em atraso foi regularizada pela Administração de Biden no ano passado.

A UNFCCC dirige as negociações anuais sobre o clima entre cerca de 200 países, que têm o ponto alto nas conferências anuais - as COP - e ajuda a concretizar os acordos que são feitos nessas conversações - o mais importante dos quais é o Acordo de Paris de 2015.

Resistência americana

Michael Bloomberg também se comprometeu a trabalhar com os Estados, cidades e empresas para garantir que os EUA se mantêm no caminho certo no que respeita às suas obrigações climáticas globais. "De 2017 a 2020, durante um período de inacção federal, as cidades, os estados, as empresas e o público enfrentaram o desafio de cumprir os compromissos da nossa nação - e agora, estamos prontos para o fazer novamente", afiança o comunicado.

Os EUA são responsáveis pelo financiamento de cerca de 21% do orçamento de base da UNFCCC. No ano passado, o país pagou uma contribuição obrigatória de 7,2 milhões de euros para 2024 e pagou também 3,4 milhões de euros de contribuições em atraso para o período 2010-2023.

21% do orçamento da UNFCCC deve ser pago pelos Estados Unidos

Ainda no ano passado, uma análise da Reuters aos documentos da UNFCCC revelou que o organismo das Nações Unidas está a sofrer um grave défice orçamental, o que, segundo fontes da diplomacia, começou a perturbar o diálogo mundial sobre o clima."Apreciamos profundamente o generoso apoio e a liderança demonstrada por Mike Bloomberg", afirmou Simon Stiell, responsável pelo clima da ONU, num comunicado.

Linda Kalcher, directora executiva do grupo de reflexão Strategic Perspectives, afirmou que a iniciativa de Bloomberg demonstra uma vontade (também partilhada por alguns estados norte-americanos) de tentar preencher o vazio deixado pela retirada dos EUA da cooperação climática internacional. "É aqui que entram os outros actores dos EUA. Posso prever que haverá novamente muita interacção com as empresas e os estados americanos que queiram continuar", disse Kalcher, que também foi conselheira para o clima do secretário-geral da ONU.

Embora o orçamento principal da UNFCCC seja constituído por contribuições dos governos, outras partes do seu orçamento podem aceitar contribuições filantrópicas e de outras organizações. A Bloomberg Philanthropies já contribuiu com 4,5 milhões de dólares para a UNFCCC no ano passado, de acordo com documentos públicos da ONU analisados pela Reuters.

As principais rubricas orçamentais da UNFCCC ascendem a 240 milhões de euros para 2024-2025, prevendo-se que cerca de metade desse montante seja afectado ao presente ano.