Incêndios: Trump ameaça retirar apoios à Califórnia se política de água não mudar

Numa altura em que a situação dos incêndios florestais no Sul da Califórnia voltou a piorar, com a deflagração de mais dois incêndios na quarta-feira, que se mantêm activos, e quando as condições meteorológicas continuam propícias para o avanço das chamas, o recém-empossado Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu ameaçar aquele estado com a retirada de apoios federais para a resposta ao desastre. Em causa está a política estadual da água, que serve de desculpa para um ataque ao governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom.

“Acho que não devemos dar nada à Califórnia até que eles deixem a água descer do Norte para o Sul” do estado, disse esta quarta-feira Donald Trump, numa entrevista à Fox News, onde associou as falhas no abastecimento de água dos incêndios das últimas semanas à política de água do Estado.

No pico dos incêndios das últimas semanas, que já mataram 28 pessoas, num dos piores desastres deste tipo que assolaram os Estados Unidos, cerca de 20% das bocas-de-incêndio deixaram de ter água. Essa falta de água deveu-se ao enorme número bocas-de-incêndio que foram usadas para responder às casas que estavam a arder, que consumiram quatro vezes mais água do que o habitual, explica a Associated Press (AP), citando responsáveis da cidade de Los Angeles.

No entanto, Donald Trump tem vindo a dizer há semanas que a falta de água nos reservatórios se deveu ao desvio das águas no Norte da Califórnia para a conservação de um peixe no delta da Califórnia. Este é um argumento falso, garante a AP. Na segunda-feira, Trump publicou um decreto presidencial que ela afirma que aumentará a disponibilidade de água na Califórnia, adiantou a Reuters.

“As pessoas estão literalmente a fugir. Houve pessoas que morreram. As crianças perderam as suas escolas. As famílias ficaram completamente arrasadas. As igrejas arderam, e este tipo quer politizar isto”, disse Gavin Newsom há duas semanas ao canal de televisão norte-americano CNN, citado pela AP, quando fazia uma visita ao bairro de Pacific Palisades, ainda em chamas. “Tenho muitas coisas pensadas e sei o que quero dizer, mas não o farei”, afirmou Newsom, que é visto como um potencial candidato democrata à presidência dos EUA.

No domingo, Donald Trump anunciou que ia visitar o Sul da Califórnia nesta sexta-feira, depois de passar primeiro pela Carolina do Norte, para visitar zonas afectadas pelo impacto do furacão Helena, que fustigou a região em Setembro último. Não era certo se, na Califórnia, o Presidente dos EUA iria se encontrar com o governador da Califórnia.

Condições difíceis

Entretanto, os dois incêndios que deflagraram na quarta-feira, num contexto de ventos fortes e de falta de humidade, continuam activos. O incêndio Hughes, situado a 80 quilómetros a norte de Los Angeles, obrigou a ordens de evacuação que afectaram 31.000 pessoas na quarta-feira. As chamas já queimaram 41,18 quilómetros quadrados em poucas horas, cerca de metade da área da cidade de Lisboa.

Por comparação, o incêndio Eaton, a leste de Los Angeles, queimou uma área de 56,7 quilómetros quadrados e o maior de todos, o incêndio Palisades, a oeste de Los Angeles, consumiu 94,9 quilómetros quadrados. Estes dois incêndios, que deflagraram a 7 de Janeiro em condições muito piores, obrigaram à retirada de 180.000 pessoas e produziram estragos no valor de 240 mil milhões de euros, de acordo com a empresa privada de serviços meteorológicos AccuWeather.

Foto Os danos provocados pelo incêndio Eaton Mike Blake/Reuters

Neste momento, os dois incêndios já estão contidos em 91% e 68%, respectivamente. A percentagem de contenção é uma medida para a proporção do perímetro do incêndio que está sob controlo, adianta a Reuters.

Para o incêndio Hughes, foram enviados 4000 bombeiros e 14% do incêndio já está contido. “É uma região com uma população mais espalhada. No entanto, aqui estamos a lidar com ventos fortes, que também vimos nos outros incêndios, além de uma cama de combustível receptível e uma topografia inclinada”, disse Matthew Van Hagen, porta-voz dos bombeiros, referindo-se às condições do terreno no incêndio Hughes, citado pela Reuters. A falta de chuva nos últimos meses tornou a vegetação muito seca, o que é um grande alimento para as chamas.

O segundo incêndio, chamado Sepulveda, mais pequeno, consumiu uma área de 0,16 quilómetros quadrados, no vale de São Fernando, perto do museu Getty Center.

Apesar das más condições continuarem nas próximas 48 horas, há boas notícias no horizonte em termos meteorológicos, com anúncios de chuva. “A precipitação poderá começar logo no sábado à tarde [noite de sábado em Portugal] e durar até segunda à noite [terça, em Portugal]”, adianta o jornal norte-americano Los Angeles Times.