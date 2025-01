Governo reforça programa de eficiência energética em 60 milhões de euros

Há ainda cerca de 42 mil candidaturas por analisar. Com este reforço, o objectivo é dar resposta a todos os projectos elegíveis, diz ministra do Ambiente e Energia.

O Ministério do Ambiente e Energia anunciou que o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis 2023 (PAES2023) ultrapassou os 30 milhões de euros em pagamentos e que o Governo vai reforçar a iniciativa com mais 60 milhões a iniciativa, que financia a 85% a substituição de janelas, a instalação de painéis fotovoltaicos e isolamentos de base natural, entre outras medidas.

Em comunicado, o ministério refere que o pagamento de 30 milhões de euros foi ultrapassado alcançou o valor inicial estabelecido no concurso do Fundo Ambiental e que o reforço de 60 milhões de euros vai "assegurar a análise e pagamento das restantes candidaturas, garantindo maior alcance e impacto do programa".

A ministra Maria da Graça Carvalho tinha já dito aos deputados, em Novembro, durante uma audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2025, que havia 90 milhões de euros destinados ao actual programa.

"Com este reforço, todas as candidaturas serão analisadas e todos os projectos elegíveis receberão o apoio necessário", afirma a ministra do Ambiente, citada no comunicado. Assegura que o Governo tem um "compromisso inequívoco com a eficiência energética e a sustentabilidade".

Segundo o ministério, o montante de 30 milhões de euros em pagamentos "foi estabelecido como a dotação máxima deste programa", que é um investimento no âmbito da Eficiência Energética em Edifícios Residenciais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Mas, em resposta à elevada procura pelo programa, que ainda conta com cerca de 42 mil candidaturas por analisar, a ministra do Ambiente e da Energia autorizou o reforço com mais 60 milhões de euros "para garantir que todas as candidaturas consideradas elegíveis possam ser apoiadas e que os objectivos de eficiência e sustentabilidade sejam amplamente alcançados", lê-se no comunicado.

O Parlamento Europeu aprovou em Março de 2024 uma directiva que obriga os Estados-membros a promover a renovação de edifícios para os tornar mais eficientes do ponto de vista energético e reduzir as emissões de carbono da União Europeia.

A proposta de revisão da Directiva Desempenho Energético dos Edifícios, enquadrada no Pacto Ecológico Europeu, vem definir que os novos edifícios ocupados ou propriedade de autoridades públicas devem ter emissões nulas até 2028.

Os edifícios são responsáveis por 40% do consumo de energia da União Europeia e a maioria é aquecida por combustíveis fósseis. As novas regras levarão à modernização dos edifícios para que consumam menos energia — uma medida que também visa libertar os países do gás russo mais rapidamente e reduzir as facturas das famílias.