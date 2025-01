Cientistas usam drone para mapear ecossistemas de carbono azul em Portugal

Quem os vê a meter plantas secas em sacos de lixo, não imagina as informações valiosas que estes juncos e gramíneas podem conter. Os exemplares desidratados que os investigadores Ana Bio e Manuel Meyer estão a guardar integram uma colecção de 275 amostras, recolhidas no estuário do rio Lima, em Viana do Castelo, que vai ajudar a quantificar o carbono que os sapais armazenam ao longo da costa norte de Portugal.

“Estamos a usar imagens de drones e de satélite para mapear o chamado ‘carbono azul’ que está fixado nos sapais, tanto no solo como na vegetação. Para isso, precisamos de saber primeiro exactamente qual é o peso seco desta biomassa”, explica ao PÚBLICO Manuel Meyer, estudante de doutoramento em Engenharia Geográfica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP).

Os sapais são zonas periodicamente alagadas por água salobra e cobertas por uma vegetação capaz de tolerar a salinidade. Como são territórios de transição entre a terra e o oceano, dependem de um equilíbrio frágil entre o nível do mar e a sedimentação.

Se estes ecossistemas costeiros forem destruídos, divididos ou degradados – seja pela urbanização, seja pela subida do nível do mar –, o carbono ali armazenado pode ser libertado e voltar para a atmosfera, agravando a crise climática. Para proteger estas zonas húmidas, afirma Manuel Meyer, é fundamental mapeá-las e compreender melhor a quantidade de carbono que armazenam.

Manuel Meyer faz parte de um grupo de cientistas que estão a desenvolver o projecto “CAPTA: neutralidade carbónica – o papel do carbono azul na costa de Portugal e da Galiza”, co-financiado pela União Europeia e coordenado pelo Centro Tecnológico do Mar de Vigo, na Espanha. O consórcio ibérico agrega 11 parceiros, incluindo o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro.

Em Setembro de 2024, o drone da equipa portuguesa recolheu imagens do estuário do rio Lima e, paralelamente, os parceiros espanhóis fizeram o mesmo nos sapais de Ramallosa e Betanzos, na Galiza. Trata-se de um aparelho que, apesar de pequeno, consegue obter dados de alta resolução (pixels de 2,5 centímetros) ao sobrevoar os sapais durante a maré baixa.

Amostras recolhidas no estuário do rio Lima ficam três dias na estufa, a 60 graus Celsius, para desidratarem Tiago Bernardo Lopes Cientistas usam sacos de lixo para guardar as 275 amostras recolhidas em Viana do Castelo Tiago Bernardo Lopes Ana Bio, investigadora do Ciimar, e Manuel Meyer, estudante de doutoramento, manuseiam amostras de plantas recolhidas no estuário do rio Lima Tiago Bernardo Lopes Fotogaleria Amostras recolhidas no estuário do rio Lima ficam três dias na estufa, a 60 graus Celsius, para desidratarem Tiago Bernardo Lopes

Esta precisão garante um “retrato” mais fiel das áreas cobertas por vegetação. “A câmara tem sensibilidade no infravermelho e, para além disso, o drone está equipado com um receptor GPS de alta precisão que nos permite georreferenciar as imagens com bastante rigor”, explica ao PÚBLICO José Alberto Gonçalves, professor da FCUP e orientador de Manuel Meyer juntamente com Ana Bio.

Após o voo do drone – operado pelo próprio José Alberto Gonçalves –, os cientistas portugueses marcaram os pontos mais interessantes para colheita de vegetação com uma antena que utiliza o sistema global de navegação por satélite (GNSS na sigla em inglês). O objectivo é que as coordenadas dos locais onde foram recolhidas amostras de plantas fiquem registadas.

“Esta foi a primeira vez que trabalhei dentro de sapais. É muito difícil entrar, temos de usar botas específicas e enterrar o corpo até aos joelhos”, recorda Ana Bio. Esta consistência “densa e lamacenta” dos sedimentos das zonas húmidas facilita a retenção do carbono – ao contrário do que se verifica nos solos das florestas tropicais, que “são mais arejados”, observa Manuel Meyer.

Foi precisamente durante este trabalho de campo que foram reunidas as amostras que, agora, vemos ser guardadas no laboratório do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar). Umas parecem palha e outras parecem perfeitas para fazer um chá – tudo porque ficaram três dias de “castigo” numa estufa, submetidas a uma temperatura controlada de 60 graus Celsius. Uma vez desidratadas, estão prontas para serem pesadas.

Ao todo, foram colectadas 275 amostras de cinco espécies: os juncais halófitos (Juncus maritimus), a gramínea rizomatosa (Spartina patens), a morraça (Spartina maritima), o caniço-comum (Phragmites australis) e a verdoega-marinha (Halimione portulacoides). Segundo Ana Bio, estas espécies são “as mais abundantes e representativas” do estuário em Viana do Castelo.

O que é o carbono azul? O carbono azul refere-se ao carbono capturado e armazenado em ecossistemas marinhos e costeiros, como os sapais e as pradarias marinhas. Estes habitats “roubam” dióxido de carbono (CO₂) da atmosfera e guardam este gás responsável pelo efeito de estufa no solo e na vegetação (biomassa). Por isso, a preservação destas paisagens constitui uma peça importante do combate à crise climática. Não existe hoje um mapeamento nacional actualizado dos cerca de 14 mil hectares de carbono azul, e daí a importância de projectos que cartografem estes ecossistemas e quantifiquem a capacidade associada de retenção de carbono. Estes dados poderão ser úteis, a médio prazo, para os mercados voluntários de carbono, “servindo de base para a criação de inventários de carbono azul do Norte de Portugal”, acredita o investigador Manuel Meyer.

“O Inverno ajudou-nos muito, porque foi seco e permitiu que nenhuma amostra desenvolvesse fungos”, comenta Manuel Meyer, um engenheiro brasileiro especializado em detecção remota. Ana Bio, ao lado, acrescenta que foi mesmo necessário “levar parte das plantas para casa, para que não apodrecessem” enquanto aguardavam a vez para passarem 72 horas na estufa do Ciimar. Como o equipamento não é muito grande, estão a ser realizadas múltiplas sessões de secagem para cobrir todas as amostras.

Porque é que a secagem é importante?

Como os cientistas querem estimar o carbono que a vegetação acima do solo é capaz de armazenar, a água que as plantas acumulam constitui uma variável não desejada. Ana Bio explica que “a secagem prévia oferece um critério uniforme”, ou seja, “o peso seco de uma planta será sempre o mesmo”. Antes da secagem, a biomassa pode variar de um dia para o outro. “Nos dias de chuva, por exemplo, elas estão mais volumosas”, exemplifica a bióloga do Ciimar.

Esta etapa de secagem e pesagem das amostras vai fornecer dados que, em seguida, poderão ser correlacionados com outros associados aos locais de colheita das plantas. Este conjunto de informação permitirá a criação de um modelo computacional capaz de estimar a quantidade de biomassa presente no sapal.

As imagens obtidas pelo drone operado por José Alberto Gonçalves deverão ainda ser cotejadas com imagens de satélite de alta resolução, cuja recolha está agendada para o período entre Maio e Junho. O objectivo dos cientistas é “treinar” o algoritmo de classificação das imagens de satélite para que este possa, após a fase de aprendizagem artificial, estimar automaticamente a biomassa dos de mais sapais onde não foi realizado trabalho de campo.

O projecto abre ainda caminho para estimar o carbono fixado nos sedimentos dos sapais, cuja análise está sob a responsabilidade da Universidade de Aveiro.

Se tudo correr como o consórcio espera, ainda neste ano será possível vislumbrar um mapa de distribuição das espécies presentes em 14 ecossistemas da costa atlântica ibérica. Esta cartografia do carbono azul no Norte de Portugal é, para os cientistas do Ciimar, um passo importante não só em termos de adaptação climática, mas também de conservação da natureza.

Os sapais são habitats onde são oferecidos diferentes serviços ecológicos: da filtragem da água à protecção da costa contra a erosão, passando pela manutenção do ciclo de nutrientes e pela hospedagem de berçários de peixes e mariscos.

“Os estuários são também importantes para a protecção de alguma avifauna. É mesmo crucial proteger os sapais e impedir o avanço da ocupação do território, como tem ocorrido nas últimas décadas. Se continuarmos a urbanizar estas áreas, estaremos a perder coisas de que nem temos consciência ainda”, alerta José Alberto Gonçalves.