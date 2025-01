Ambientalistas unidos contra nova política dos solos: “A única solução é a revogação”

Representantes de várias associações ambientalistas e instituições académicas estão contra a “inútil” e perigosa nova política dos solos, proposta pelo Governo e promulgada pelo Presidente da República. Num comunicado de imprensa divulgado esta quinta-feira pela Liga para a Protecção da Natureza (LPN) e subscrito por 21 entidades, destaca-se o consenso contra o novo diploma que permite reclassificar solos rústicos para urbanos em nome da uma solução para o problema da habitação e que será discutido esta sexta-feira no Parlamento.

“Este diploma não resolve o problema da habitação, dado as causas desse problema serem outras, traz risco de degradação da Rede Natura 2000, da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), e impõe riscos acrescidos para pessoas e bens”, lê-se no comunicado de imprensa que pede a revogação da alteração à política dos solos e uma audiência ao Presidente da República. E os subscritores acrescentam: “Ao criar nos mercados fundiários expectativas de valorização súbita dos terrenos por via de loteamentos avulsos, este decreto-lei irá agravar os custos da habitação e das infra-estruturas urbanas, ao mesmo tempo que prejudica a agricultura, a silvicultura e a conservação da Natureza”, resumem os subscritores do documento.

O novo diploma foi promulgado em Dezembro por Marcelo Rebelo de Sousa, que desde logo não se absteve de o considerar “um entorse significativo [sic] em matéria de regime genérico de ordenamento e planeamento do território, a nível nacional e local”. Não o vetou, mas deu o pontapé de saída para uma polémica.

O decreto-lei que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), publicado em Diário da República em Janeiro, deverá entrar em vigor no final deste mês, se a discussão parlamentar solicitada pelos partidos de esquerda – agendada para esta sexta-feira – não colocar um travão na alteração legislativa proposta pelo Governo.

E é precisamente esse travão a fundo que os ambientalistas e investigadores pedem no documento divulgado esta quinta-feira. “Pelas consequências negativas para a preservação da natureza, floresta, agricultura, sem benefício algum para a habitação, juntando-se ao coro de vozes da sociedade civil, as organizações signatárias reclamam a revogação do diploma na Assembleia da República na próxima sexta-feira, 24 de Janeiro, e irão solicitar ao Senhor Presidente da República uma audiência para discutir este assunto”, escrevem.

“Em causa está a inutilidade deste decreto-lei para o alegado objectivo de enfrentar a crise habitacional, e os graves impactes sobre as áreas classificadas pelos seus valores naturais, a provável arbitrariedade e descontrolo na expansão urbana, com custos acrescidos, para zonas que colocam em risco pessoas, bens e ecossistemas num contexto de agravamento dos efeitos das alterações climáticas.”

Uma alarmante redacção

São vários os argumentos para o consenso contra o diploma que unem mais de duas dezenas de entidades, como a Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental (Almargem), a ANP/WWF, a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, a Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade (Fapas), o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território (GEOTA), a Conservação da Natureza e do Património Rural (Palombar), a Sociedade Portuguesa de Botânica, a Sociedade Portuguesa para o Estudo de Aves (SPEA) e a Quercus, entre outras.

Primeiro, dizem, a nova política de solos não resolve o problema da habitação em Portugal, que é, de acordo com o Governo, o principal objectivo desta alteração legislativa. Segundo, os subscritores defendem que o decreto-lei é uma ameaça para a degradação das áreas classificadas e representa ainda riscos para pessoas e bens.

Comecemos pela frente ambiental. “Com esta alteração ao RJIGT torna-se possível lotear em certas parcelas do Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Embora o diploma mencione que a ‘reclassificação para solo urbano prevista […] não pode abranger áreas integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas’, a frase termina com a alarmante redacção ‘excluindo as áreas não abrangidas por regime de protecção’”, alerta o comunicado. Este “detalhe”, defendem, “servirá objectivamente para facilitar a construção desenfreada em áreas de elevada sensibilidade ecológica, nomeadamente na Rede Natura 2000 e na REN, que servem para proteger espécies, habitats e pessoas”.

À semelhança de outras tomadas de posição públicas, os autores lembram ainda que a nova legislação pode aplicar-se, entre outros casos, a todas as áreas da Rede Natura 2000 que não estejam “explicitamente abrangidas por regime de protecção de habitats e pessoas” e que o diploma colide com diversas metas e estratégias aprovadas para a protecção dos solos, nomeadamente, o recentemente aprovado Regulamento do Restauro da Natureza, ao nível da União Europeia.

Os riscos e a solução

Sobre o risco para pessoas e bens, os especialistas reforçam que o diploma poderá ter um impacto gravoso nas áreas da REN e RAN. “Permitir construir casas nestas condições e nestes locais significa agravar o risco e a perigosidade dos incêndios rurais, das cheias (por força da impermeabilização desnecessária de novas áreas), de derrocadas e de outros fenómenos extremos intensificados pelo desordenamento do território e pelas alterações climáticas cuja frequência irá previsivelmente aumentar”, argumentam.

Por outro lado, as críticas destacam a ineficácia deste diploma quanto ao seu propósito principal: ajudar a resolver o problema da habitação. “A análise económico-financeira e a interpretação dos Planos Directores Municipais mostram liminarmente que esta alteração ao RJIGT não irá ter qualquer efeito na resolução da crise da habitação, desde logo por não existir falta de solos urbanos - a proporção de solo urbano não artificializado é superior a 50% e, pelo menos, 12% do total de habitações encontram-se devolutas”, sustentam, denunciando que estamos perante um “anulamento dos instrumentos de gestão territorial”.

Além disso, defendem, esta opção acarretará custos suportados por todos nós. “A alteração do RJIGT facilita a dispersão de habitações afastadas dos centros urbanos, com custos evidentes para o ambiente e para os contribuintes, que irão suportar nesta urbanização tendencialmente dispersa duas a sete vezes mais com a infra-estrutura necessária (fornecimento de água e energia, saneamento, acessos, transportes e outros serviços públicos).”

O comunicado divulgado na véspera da discussão parlamentar destaca que esta alteração à lei não se encontra suportada “em estudos, dados ou fundamentação científica”. E é precisamente para aí que apontam o caminho da solução: “A solução para a crise da habitação terá, então, de passar por uma análise cuidada ao Ordenamento do Território e à aplicação de duas estratégias para promover a consolidação dos perímetros urbanos já existentes, ambas com resultados positivos nos países mais desenvolvidos que merecem ser tomados como exemplo a seguir: avocar à administração pública a prerrogativa de lotear, subtraindo-a aos particulares, e utilizar vigorosamente a tributação do património imobiliário de modo a incentivar o seu aproveitamento em tempo útil e a desencorajar actividades especulativas”. Ou seja, analisar e definir novas estratégias para resolver o problema da habitação nas cidades e, claro, revogar este diploma que, insistem, não serve esse objectivo.