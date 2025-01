Porque é que de repente estou a seguir a conta do Presidente Trump nas redes sociais?

Alguns utilizadores queixaram-se de ter começado a seguir, sem ter feito nada por isso, as contas de Donald Trump e JD Vance no Instagram e noutras redes sociais.

Num dos últimos dias, acordou e percebeu que estava a seguir o Presidente Donald Trump e o seu vice, JD Vance, em redes sociais como o Instagram ou o Facebook? Não foi o único. Muitos utilizadores de ambas as redes sociais da Meta ficaram surpreendidos quando as contas oficiais de Trump e Vance (@POTUS e @VP) começaram a aparecer nos seus feeds e queixaram-se de que a empresa estaria a impingir os novos "inquilinos" da Casa Branca.

"Só hoje, deixei de seguir este tipo [JD Vance] por duas vezes. Que negócio obscuro, Meta!", reclamou a cantora e actriz Demi Lovato no X.

The https://t.co/LunllS6D3s and https://t.co/ablkLiXAjw accounts are managed by the White House and they change when the occupant of the White House changes. https://t.co/w2cnzz28Gd — Andy Stone (@andymstone) January 20, 2025

As queixas não são exclusivas dos Estados Unidos e também houve utilizadores em Portugal que passaram a seguir, sem ter feito nada por isso, as contas de Trump e Vance. “Não precisei de parar de seguir mais do que uma vez porque, como estava a acontecer a muitas pessoas que conheço, recomendaram-me bloquear a conta para não acontecer novamente. Não tenho mesmo vontade de ver o conteúdo destas pessoas”, diz Rosalina Silva, estudante na Faculdade de Engenharia do Porto. “Só reparei porque os meus amigos me avisaram. Nunca pensei que estivesse a acontecer fora dos EUA.”

Num outro testemunho, Ana Sofia Cancela, 28 anos, conta ao PÚBLICO: “Uma amiga recordou-me que a conta do vice-presidente norte-americano ia mudar com a eleição do Trump. Decidi deixei de seguir e lembrei-me que podia fazer o mesmo com outras contas que já não queria seguir. Quando fui ver, estava a segui-lo outra vez. Voltei a parar de seguir e bloqueei a conta. Achei isto gravíssimo. Temos os donos das maiores redes sociais do mundo a apoiarem um político”.

Meta justifica a regra

“As contas [no Facebook] http://Facebook.com/POTUS e http://Facebook.com/WhiteHouse são geridas pela Casa Branca e mudam quando o ocupante da Casa Branca muda”, justificou Andy Stone, porta-voz da Meta, através do X, a rede social de Elon Musk. A regra aplica-se às contas do vice-presidente e da primeira-dama, acrescentou.

A resposta de Stone seguiu-se a uma publicação a dar conta de que o Facebook estaria a obrigar algumas contas a seguir Donald Trump. "A sua última acção cheira a desespero — forçar utilizadores a seguir Trump é uma violação flagrante da autonomia dos utilizadores. O esforço de Zuckerberg para agradar ao poder político mina a própria essência da liberdade de escolha nas redes sociais", denunciava o @DistillSocial, um grupo de media independente com sede no Michigan.

Em declarações à People Online, Katie Harbath, que até 2021 ocupou um cargo de direcção no Facebook, explicou como ocorreu o processo em 2016 e 2021. “A minha equipa criou os primeiros métodos para lidar com estas mudanças quando Trump venceu em 2016 e tivemos de transferir as contas oficiais que a equipa do Presidente Obama criou quando as páginas do Facebook foram lançadas. O mesmo foi feito durante a transição de Trump para Biden. A maioria das plataformas lida com isto desta forma.”

As contas anteriores, usadas por Biden e Kamala, não desaparecem, mas são arquivadas, mantendo os posts antigos e migrando os seus seguidores para a nova Administração. No dia a seguir à posse, por exemplo, a conta arquivada de Joe Biden no Facebook tinha 11 milhões de seguidores, o mesmo que a conta oficial de Trump. O arquivo é gerido pela Direcção Nacional de Arquivos e Registos (NARA, na sigla inglesa).

Para consultar o arquivo da Administração anterior é preciso saber os nomes com que as contas ficam arquivadas. São os seguintes: @potus46archive, @flotus46archive, @vp46archive e @secondgentleman46archive. Também pode continuar a seguir o ex-Presidente em @joebiden e a vice-presidente em @kamalaharris. com Renata Monteiro