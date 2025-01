Mãe que terá tentado matar filha de cinco meses foi detida

Crime terá ocorrido em Dezembro passado no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde a bebé estava internada. PJ diz que motivos da alegada tentativa de homicídio não estão “totalmente apurados”.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de uma mulher de 20 anos que terá tentado matar a própria filha, uma bebé de cinco meses, que se encontrava internada na unidade de cuidados intensivos do Hospital Pediátrico de Coimbra. ​

"A Polícia Judiciária, através da Directoria do Centro, ​em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo DIAP [Departamento de Investigação e Acção Penal] de Coimbra, deteve uma mulher, de 20 anos, pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido em Coimbra", refere a nota da PJ.

O crime terá ocorrido em finais de Dezembro passado, no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde a bebé se encontra internada. "Por motivos ainda não totalmente apurados, a mãe terá interferido, em dois momentos distintos, no sistema de suporte de vida, a que a vítima está ligada, com a intenção de provocar-lhe a morte, o que só não aconteceu pela rápida intervenção médica", descreva a nota.

A jovem vai ser presente a um juiz que conduzirá o primeiro interrogatório judicial e aplicará as respectivas medidas de coacção.