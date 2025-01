Governo começa a mexer nas competências da Direcção Executiva, retirando-lhe poderes

Com a extinção das ARS, Governo revê orgânica da Administração Central do Sistema de Saúde, que recupera competências que actualmente tem de dividir com a Direcção Executiva do SNS.

O Governo reviu a lei orgânica da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e vai restituir-lhe funções que actualmente divide com a Direcção Executiva do SNS (DE-SNS), em áreas como processos de contratação da prestação de cuidados, planeamento de instalação de equipamentos e de recursos financeiros. Este é já um passo que vai ao encontro do objectivo previsto no programa do Governo de reformular a DE-SNS — criada durante o Governo PS e liderada pela primeira vez por Fernando Araújo —, simplificando a sua organização.