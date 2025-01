Governo assina acordo com sapadores e saúda “compreensão” dos seis sindicatos

O Governo chegou a acordo com seis associações sindicais dos bombeiros sapadores, tendo o documento sobre aumentos salariais e criação do suplemento de risco sido assinado esta quarta-feira numa cerimónia em Lisboa, com a presença do ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

No final da assinatura, em declarações transmitidas pelas televisões, Castro Almeida elogiou a "persistência" dos bombeiros sapadores "que souberam fazer uma luta insistente na defesa dos seus direitos" e garantiu que o Governo "foi até ao limite das suas possibilidades" nesta negociação, sem pôr em causa a sustentabilidade das contas públicas. "As contas públicas têm de estar certas", afirmou Castro Almeida, revelando que o acordo corresponde a um aumento de 379 euros por mês até 2027. "São mais de 4800 euros por ano", disse, garantindo que se trata de um aumento de 37%.

"O limite é o da equidade e da justiça relativa entre os diferentes sectores do Estado. Atingimos o limite, eles compreenderam isso", disse, referindo-se ao acordo assinado com seis associações sindicais representativas dos bombeiros sapadores.

De fora do acordo ficaram o Sindicato Nacional dos Bombeiro Sapadores (SNBS), que diz ser o mais representativo, e o Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Protecção Civil. Confrontado com esse facto, o ministro da Coesão disse que "o Governo esta disponível para negociar com quem quer negociar. Quem não quiser negociar, o Governo não pode obrigar", disse.

O acordo foi assinado pelos sindicatos que apresentaram uma proposta conjunta - Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), Sindicatos dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) e Frente Comum - e pelo Sindicato Nacional da Protecção Civil (SNPC).

O secretário-geral do Sindicato Nacional da Protecção Civil, Costa Velho, disse à Lusa que o acordo que vai ser assinado é o que foi apresentado pelo Governo na reunião da passada sexta-feira, que inclui aumentos faseados até 2026 e a criação de um novo suplemento, designado por suplemento do bombeiro sapador, de 20% do salário base de cada trabalhador com um aumento faseado - 10% em 2025, 5% em 2026 e 5% em 2027.

Vão apontar ao Parlamento

Ricardo Cunha, presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS), um dos que não assinou este acordo, garante que o Governo não fala verdade em relação aos valores dos aumentos e que assinou um acordo com seis sindicatos que representam "uma minoria" destes trabalhadores. Em declarações esta tarde à SIC, Ricardo Cunha garante que estes sindicatos assinaram uma proposta que não valoriza a carreira nem dá garantias para o futuro. "Nós amanhã vamos estar reunidos com o líder da oposição, o dr. Pedro Nuno Santos", disse, apelando a que o PS e que outros partidos políticos possam "remediar" no Parlamento a proposta que o Governo apresentou aos sindicatos.

Este sindicato reivindica um suplemento de cerca de 300 euros, valor semelhante ao que foi atribuído às forças de segurança em 2024. E não descarta o regresso aos protestos. "Somos resilientes e vamos continuar a lutar, nem que seja junto da oposição, para tentar reverter esta injustiça", disse aos jornalistas na semana passada à saída da reunião com o Governo.

As negociações entre o Governo e os bombeiros sapadores ficaram marcadas por vários protestos com rebentamento de petardos e lançamento de tochas, além de uma ocupação da escadaria da Assembleia da República.

Na semana passada, o primeiro-ministro avisou que o Governo esgotou a sua capacidade negocial com as entidades representativas dos bombeiros sapadores e que avançaria unilateralmente sem ter em conta as mais recentes aproximações se o impasse persistir.

A 2 de Outubro, mais de mil bombeiros sapadores (num universo de cerca de 3000 em todo o país) manifestaram-se diante da Assembleia da República pela valorização da sua carreira e salários, bem como pelo reforço do financiamento público destinado ao sector, tendo derrubado as grades de protecção ao edifício e ocupado a escadaria durante horas. À data, Leonel Mateus, vice-presidente do SNBS, relatava ao PÚBLICO o desespero de "homens que já não têm nada a perder", após 22 anos de reivindicações sem resultados.