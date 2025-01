Correia de Campos: direcção executiva do SNS devia ser dissolvida

E vão três, no espaço de dois anos. Álvaro Santos de Almeida é o novo director executivo do SNS e vai substituir António Gandra d’Almeida, que se demitiu do cargo após uma investigação jornalística ter revelado que o tenente-coronel médico tinha acumulado funções de forma irregular.

O novo director executivo do SNS, cuja escolha foi anunciada, ontem, pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, é economista, ex-deputado e ex-candidato à Câmara Municipal do Porto.

O convidado deste episódio é o antigo ministro da Saúde, Correia de Campos, que critica a direcção executiva, por a considerar uma redundância, e defende a sua fusão com os serviços centrais do ministério.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.