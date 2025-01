Amadora-Sintra: saída dos dez cirurgiões levou ao adiamento de mais de mil consultas

Fnam, que considera estarem ameaçados os cuidados cirúrgicos a mais de 500 mil pessoas, acusa a “inércia” do ministério face ao “assédio laboral” que motivou a saída daqueles profissionais.

Mais de mil consultas foram canceladas, sem previsão de nova data, na sequência do pedido de demissão apresentado, em Outubro, por dez cirurgiões do hospital Amadora-Sintra.

Em comunicado, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) enquadra a saída daqueles profissionais como tendo decorrido de “uma situação de assédio laboral por parte de dois médicos de serviço” e considera estarem em risco “os cuidados cirúrgicos a mais de 500 mil habitantes da região”.

Há cerca de um ano dois médicos denunciaram publicamente alegadas más-práticas naquele hospital, sendo que uma avaliação posterior da Ordem dos Médicos apenas identificou uma “má opção cirúrgica”, num total de 18 casos investigados. Os dois médicos que apresentaram a denúncia foram, entretanto, suspensos depois de terem sido sujeitos a processos disciplinares por suspeita de acesso indevido a processos clínicos e dados dos doentes.

E o regresso posterior destes dois clínicos ao Amadora-Sintra foi o que levou à saída dos dez cirurgiões. “Esta situação comprometeu a capacidade de formação em cirurgia geral”, lembra a Fnam. De facto, a Ordem dos Médicos considerou na passada semana que aquele hospital ficou sem condições para assegurar a formação especifica de dez médicos internos, numa situação que, retoma aquele sindicato, “agrava as dificuldades de fixação de médicos cirurgiões, tornando ainda mais difícil qualquer tentativa de reconstruir a equipa de cirurgia”.

O presidente da ULS Amadora-Sintra, recorde-se, contestou a decisão da Ordem dos Médicos e garante que o hospital mantém a sua capacidade formativa, nomeadamente porque foram contratados, entretanto, 12 médicos para o serviço de urgência, dos quais oito são especialistas em cirurgia geral.

Para a Fnam, porém, “o assédio laboral praticado por dois médicos, um deles antigo director de serviço, gerou um ambiente de instabilidade e limitou o exercício profissional de toda uma equipa”.

O sindicato liderado por Joana Bordalo e Sá acusa a “inércia” do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Amadora-Sintra e do Ministério da Saúde, que diz ter-se traduzido na prática por uma desvalorização das situações de assédio no SNS. E exige por isso "uma resposta concreta e imediata" ao ministério liderado por Ana Paula Martins.