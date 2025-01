Feira do Troca, no tempo em que a comunidade ainda era a mãe da sociedade

Tomara que, diante do circo de horrores que foi a posse de Donald Trump nos EUA, possamos encontrar várias feiras de troca para substituirmos as redes sociais pelo sentido mais amplo de comunidade.

Até o início dos anos de 1970, no entorno de Brasília, no coração do Cerrado, no Planalto Central, havia um vilarejo chamado Olhos D'água. Os pouco mais de 400 habitantes daquela pequena aldeia, para conseguir sal, tinham que viajar para o interior de Minas Gerais em carros de boi. Uma viagem que durava cerca de três meses, ida e volta. Não havia tampouco dinheiro, e a única forma possível de subexistência era a troca, a “catiragem", o escambo. Levavam arroz e feijão em sacas para ser trocado por sal.

Em 1970, a arte educadora e dramaturga Laïs Aderne, professora da Universidade de Brasília (UnB), conheceu Olhos D'água, pois, nos finais de semana, junto ao grupo de teatro que dirigia, buscava um lugar tranquilo para ensaiar a peça O homem que Enganou o Diabo e Ainda Pediu o Troco, para inaugurar o Teatro Galpão em Brasília. A ideia era montar um circo sem anão, sem fera equilibrista, sem o homem que engole espada e sem animais, onde o diabo era o dono do circo.

Não muito diferente da posse de segunda-feira (20/01) nos Estados Unidos da América, em que Donald Trump e Elon Musk, sem conhecerem o texto de Luiz Gutemberg, protagonizaram uma festa dos horrores, onde, ao saírem do teatro, não abandonaram os personagens.

"Um circo sem anão, sem fera equilibrista, sem o homem que engole espada e sem animais. Mas o que tem de especial no circo é o diabo". Esta era a sinopse da peça em questão, mas poderia ser facilmente o "press release" da posse presidencial de Trump.

A montagem foi o primeiro grande sucesso de público e crítica de uma peça de teatro no Distrito Federal. Havia filas para assistir às peripécias de um homem comum em torno do diabo em plena ditadura militar.

Com as idas a Olhos D'água, Laïs conheceu os artesãos locais, que fiavam o algodão em roças e fusos, produziam gamelas de madeira e de barro, bonecas de palha e pano. No entanto, estavam sendo afastados da mínima dignidade de vida e do mundo pelo início de um projeto de sociedade, onde o desenvolvimento levava em consideração apenas uma economia que tratava o povo como o diabo a cuspir fogo.

A Feira do Troca foi criada por ela em 1974, onde a comunidade de artesãos trocava artesanato por roupas, sapatos, utensílios domésticos usados, trazidos de Brasília por visitantes para resgatar a autoestima de uma comunidade que estava prestes a desaparecer.

Cinquenta anos depois, a Feira do Troca continua viva para garantir a diversidade cultural singular, a troca de saberes, a localização dos mestres e para mostrar em um micro-universo que a comunidade pode ser a cura da sociedade.

O que Laïs Aderne escrevia em 1974 era o prenúncio de tempos sombrios que vivemos hoje: "O mercado unificado é um dos maiores problemas da preservação de um patrimônio cultural, o qual é, geralmente, comprado ou vendido antes de ser absorvido pelas gerações mais jovens".

Oxalá, encontremos outras feiras de troca, onde possamos trocar as redes sociais por bonecas de pano e teares para lembrarmos a importância do arroz, do feijão, do sal, dos carros de boi e da comunidade.