Turismo entre Europa e Brasil se amplia com a nova rota entre Porto e Recife

As ligações aéreas entre a Europa e o Brasil serão intensificadas com a nova rota Recife/Porto/Recife, através da Azul Linhas Aéreas, a partir de junho. O anúncio foi feito, em Recife, nesta semana pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em cerimônia com o prefeito do Recife, João Campos. As vendas dos bilhetes já foram iniciadas, de acordo com representantes da Azul.

A forte demanda turística observada na região Nordeste precipitou a confirmação da rota direta entre Recife (PE) e a cidade do Porto, em Portugal. Conforme relatório da Embratur, os estados do Nordeste registraram um crescimento de mais de 40% de turistas internacionais no ano passado, com um total de 225.869 viajantes com origem no exterior, o que representa 27.255 novas chegadas em 2024, enquanto o aumento em 2023 foi de 19.360 visitantes.

Segundo a Embratur, o crescimento do turismo internacional ocorreu nos nove estados nordestinos, com maior aumento de viagens oriundas de Portugal, França, Espanha e Itália, entre os europeus. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que a articulação entre as entidades federais, estaduais e municipais contribuiu para o atual momento vivido pela região.

Conforme o ministro, “a colaboração visa impulsionar o turismo e as viagens de negócios, beneficiando não apenas o estado de Pernambuco, mas o Nordeste e todo o Brasil”. Além disso, acrescentou que “a nova conexão promete fomentar a geração de empregos e renda entre Portugal e Brasil”.

O ministro destacou ainda a relevância da iniciativa e reforçou o compromisso do Governo Federal com o fortalecimento da aviação internacional. “Mais conectividade com o mundo significa mais turistas descobrindo a riqueza da cultura brasileira, mais empregos sendo criados e uma economia fortalecida. O Governo Federal permanece firme no compromisso de ampliar investimentos e garantir aeroportos cada vez mais seguros, modernos e preparados para receber visitantes”, afirmou.

Celso Sabino, ministro do Turismo, destacou a importância de aproximar o Brasil de grandes mercados consumidores, como a Europa. “Encurtar a distância entre o Brasil e um mercado tão relevante significa muito para o turismo interno. Cada iniciativa que promove essa aproximação é fundamental para atrairmos mais turistas estrangeiros, melhorando a renda do povo brasileiro”, declarou.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a nova rota representa o enorme potencial turístico do Brasil e sua crescente relevância no cenário internacional. “O Brasil está se reposicionando no mundo, e o crescimento do turismo internacional é prova disso. O mais fascinante no turismo brasileiro é que, dada a dimensão continental do país, todas as regiões estão experimentando avanços significativos. O Nordeste, em especial, se destaca de forma única nesse processo”, afirmou.

Crescimento do mercado

O aumento do número do número de passageiros entre Portugal e Brasil vem ocorrendo ano após ano. Apenas na TAP, a empresa com maior número de voos entre os dois países, em 2024 o crescimento foi de 7,1%, ultrapassando os dois milhões de viagens. Em 2023, a subida foi de 20,3%.

A terceira empresa aérea que tem voos diretos entre Portugal e Brasil é a LATAM, que não divulgou o número de passageiros e o crescimento do tráfego entre os dois países. Os últimos dados são de 2023, ano em que o aumento de voos e a mudança para aeronaves com maior capacidade correspondeu a mais 90% de lugares disponibilizados.