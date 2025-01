A rica Maricá, no Rio de Janeiro, quer se tornar referência mundial no turismo

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O ator Antônio Grassi, conhecido por sua extensa experiência à frente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e do Instituto Inhotim, está assumindo um novo desafio: criar e liderar uma empresa voltada para cultura e turismo em Maricá, no Rio de Janeiro. O convite partiu do prefeito da cidade, Washington Quaquá, com o objetivo de transformar o município em um polo turístico e cultural com relevância internacional.

Recursos financeiros não devem faltar. A cidade ocupa a oitava posição entre as 10 maiores economias do Brasil, à frente de muitas capitais, graças à produção de petróleo, que, apenas em 2024, garantiu R$ 2,6 bilhões (406 milhões de euros) em royalties ao município.

“Nossa missão é colocar Maricá no mapa do turismo e da cultura, tanto no Brasil quanto no exterior. A cidade tem um litoral belíssimo, está a apenas 60 km do Rio de Janeiro e conta com um potencial enorme para atrair visitantes e eventos”, diz Grassi. Sua primeira tarefa será representar Maricá na Feira Internacional de Turismo em Madri (FITUR), que vai até 26 de janeiro.

Nos últimos três anos, Grassi viveu em Portugal. “Morei em Lisboa. Durante esses três anos, criamos o Espaço Talante, que funcionava na Livraria Ler Devagar, no LX Factory, em parceria com nosso amigo José Pinho, fundador da livraria. Foi um projeto desenvolvido com a minha esposa, Ciça Castello, que é produtora de elenco e fotógrafa. Além disso, fui curador do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin) e presidi a associação que administra o Prêmio Oceanos”, destaca.

A estratégia para colocar Maricá no mapa da cultura e do turismo inclui parcerias com Portugal, visto como uma porta de entrada para promover a cidade na Europa. “Portugal é um aliado estratégico. Além do público brasileiro que vive no país, queremos atrair turistas portugueses e europeus que passam por Lisboa”, afirma o ator.

Grassi enfatiza o diferencial da nova empresa em relação às secretarias municipais: “A empresa atuará de forma mais ágil, captando recursos e desenvolvendo projetos que vão além do orçamento público. Nossa ideia é dinamizar eventos e aproveitar as riquezas culturais e naturais da cidade. Um dos projetos é levar para a cidade um dos maiores parques temáticos do mundo, o francês Puy du Fou, que recria eventos históricos entre suas atrações”, antecipa.

Projetos de Niemeyer

São muitos os planos e, entre eles, está a criação de um museu a céu aberto inspirado no modelo de Inhotim, na antiga fazenda de Ribeiro de Almeida, avô de Niemeyer e nativo de Maricá. A cidade quer ser uma referência em se tratando de Niemeyer, com a construção de mais projetos assinados pelo arquiteto, como teatro, hotel, aquário, estádio de futebol, memorial João Goulart e quiosques nas praias. Quando tudo estiver construído, será a segunda cidade com mais projetos do arquiteto, atrás somente de Brasília. “O legado cultural do Niemeyer será central para atrair visitantes”, disse.

O transporte e a infraestrutura turística também estão na pauta. A prefeitura planeja criar um sistema de transporte direto entre o Rio de Janeiro e Maricá, além de incentivar a construção de resorts e hotéis para suprir a demanda crescente de turistas. A cidade oferece transporte gratuito para todos.

A iniciativa também busca promover a produção de audiovisual na região. “Estamos trabalhando em um polo de cinema e em um programa de Film Commissions para atrair produções nacionais e internacionais”, revela Grassi. O ator e produtor José de Abreu lidera a iniciativa.

Para Grassi, este é um desafio inovador em sua trajetória. “Depois de passar pela gestão federal, estadual e privada, atuar na esfera municipal tem sido uma experiência incrível. A proximidade com o dia a dia das pessoas torna o trabalho ainda mais gratificante”, afirma. Ele ressalta a amizade e a confiança que tem no prefeito são fundamentais para a realização desses projetos. “O prefeito tem uma visão ousada e inspiradora, o que me motiva ainda mais a abraçar este desafio”, acrescenta.