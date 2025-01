Consulados portugueses atribuem atrasos em vistos à VFS Global: péssimo serviço

Em conversa com manifestantes em São Paulo, cônsul-geral António Pedro Rodrigues da Silva disse que empresa terceirizada tem falhado no atendimento, a ponto de errar documentos.

Funcionários de consulados portugueses no Brasil apontam a VFS Global, empresa terceirizada contratada pelo Governo de Portugal para auxiliar nos processos de pedidos de vistos, como a principal responsável pelos atrasos nas emissões dos documentos. Segundo a paulistana Evelyn Santos, 27 anos, que foi recebida, nesta quarta-feira (22/01), pelo cônsul-geral de Portugal em São Paulo, embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, ele destacou, na conversa, que a VFS vem cometendo uma série de falhas nos processos de vistos, a ponto de entregar documentos errados aos consulados, o que acaba por emperrar os trabalhos.

O diplomata também classificou, conforme Evelyn, o sistema eletrônico da empresa terceirizada como ultrapassado e afirmou que o consulado em São Paulo tem apenas dois funcionários para atender uma demanda que não para de crescer desde que o governo português acabou, em junho do ano passado, com a manifestação de interesse. Por meio desse instrumento, os estrangeiros que entrassem como turistas em Portugal podiam requerer a autorização de residência. Mesmo com esses dois funcionários, foram emitidos, pelos cálculos do cônsul, mais de 10 mil vistos no ano passado.

Procurados pelo PÚBLICO Brasil, nem a VFS Global nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao qual os consulados estão subordinados, se manifestaram. A conversa entre o embaixador e Evelyn decorreu da manifestação realizada na porta do consulado contra os atrasos nos vistos de procura de trabalho em Portugal. Evelyn estava acompanhada de Rodrigo Berti, que também está à espera do visto. Os dois foram escolhidos pelos manifestantes para fazer a interlocução com o cônsul. Também houve protestos em Salvador, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, mas em menor intensidade. Há pessoas esperando pelos vistos há mais de 200 dias.

Evelyn ressaltou que, nos 40 minutos de conversa com o cônsul, foi apresentado todo o caminho que um pedido de visto percorre até ser concedido ou negado. A VFS é a responsável por receber os documentos e fazer a triagem das informações para, então, encaminhar os pedidos aos consulados. De posse das documentações, de acordo com o cônsul, os consulados levam, em média, uma semana para analisá-las. Encerrada essa etapa, os documentos seguem para Lisboa, para a apreciação dos órgãos competentes, inclusive a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Em Portugal, muitas vezes, são pedidos prazos maiores para enviar os documentos novamente para o Brasil.

Foto Dois dos manifestantes em frente ao consulado português em São Paulo foram chamados para uma conversa com o cônsul-geral Arquivo pessoal

Famílias separadas

“Agora entendi o quanto o processo para a emissão de vistos é complexo. E que o problema não está somente nos consulados, que, nas palavras do embaixador, ‘estão esgotados’. Mas ficou claro que o grande problema está na VFS”, afirmou a paulistana. “Veja o meu caso. Quando falei com o cônsul, ele me disse que o meu visto, pelo qual eu esperava há 175 dias, havia sido aprovado e o meu passaporte já estava de posse da VFS. Quando saí do consulado, fui à sede da empresa pegar meu passaporte, e, primeiro, me disseram que meu processo estava em análise. Como insisti que foi o cônsul que havia me dito que o visto estava pronto, afirmaram que o passaporte havia sido enviado para a minha casa. Uma bagunça”, disse.

Evelyn, que é formada em cinema, quer desenvolver a carreira em Portugal e em países da Europa. A noiva dela já mora no país há três anos. “Temos casa, móveis. Compramos tudo juntas”, assinalou. Para ela, as manifestações tiveram efeito positivo, pois forçaram os consulados, especialmente o de São Paulo, a prestarem contas. “Até então, estávamos no escuro, sem entender o que estava acontecendo. Não acredito que todos os vistos atrasados serão liberados na próxima semana, mas que os protestos foram importantes, foram”, frisou.

Na opinião da pedagoga mineira Gleice Souza, 38 anos, que espera pelo visto de procura de trabalho há 120 dias, os protestos tiveram papel importante por dar voz para aqueles que se sentem prejudicados pelos consulados portugueses. “O que temos visto é uma grande desorganização, pois, se não formos ao consulado, não conseguimos saber o que está acontecendo, porque não respondem e-mails e não dão informações por telefone”, afirmou. No caso dela, como mora próximo ao consulado de Belo Horizonte, fica fácil se locomover até lá. Mas há muita gente com problemas que vive longe da capital e não têm recursos para a mobilidade. “Muita gente, inclusive, acumula prejuízos com a demora dos vistos”, ressaltou.

Gleice já viveu em Portugal com a mãe, que está há 10 anos no país. “Mas resolvi retornar para o Brasil para cuidar do meu pai. Agora, quero voltar a morar com a minha mãe. Por isso, pedi o visto de procura de trabalho”, detalhou. Para isso, ela vendeu as duas escolas de ensino infantil que tinha na capital mineira. “Estou sem trabalhar, com a vida parada, esperando pelo visto. Sei que há famílias que estão separadas, pois uma parte recebeu o visto, outra não. Não é justo o que estão fazendo conosco”, enfatizou.

Responsável pela manifestação em Salvador, Alexandre Alves, 33, está trabalhando de motoboy para fazer algum dinheiro, pois ele pediu demissão do emprego que tinha na área de logística. A mulher dele, Camila, 27, já está em Portugal desde outubro do ano passado, trabalhando como manicure. Ela ganha um salário mínimo, de 870 euros, e paga 600 euros de aluguel. “Já estamos queimando nossas reservas, pois o certo era eu estar com ela em Portugal trabalhando e ajudando nas despesas”, lamentou. Alexandre espera pelo visto desde junho de 2024.