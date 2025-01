Um clube de leitura para se desintoxicar da tecnologia

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Cada vez mais as pessoas estão isoladas, com muitos contatos nas redes sociais, mas sem relações no mundo real. Para tentar mudar um pouco essa situação, a paulistana Daniela Pierre, 49 anos, criou a iniciativa Vilarejo, um clube de leitura.

O objetivo é que as pessoas passem da ligação à tecnologia para a ligação às pessoas. “Pretendemos ajudar a desdigitalização da vida”, afirma Daniela, criando uma palavra que expresse melhor o que pretende.

Na explicação do que quer combater, ela usa o conceito da psicoterapeuta Esther Perel, que fala de intimidade artificial. “Há cada vez mais gente sentindo-se solitária, mesmo que esteja rodeada de pessoas. Elas possuem milhares de seguidores, mas ninguém que possa alimentar seu gato ou regar suas plantas”, escreveu na página de apresentação da iniciativa.

Com o nome de Vilarejo, o projeto começou em 2022, primeiro, como um clube de leitura de autores brasileiros e, depois, abriu para escritores de outros países. “Escolhemos o livro baseado na bibliodiversidade. Começamos com livros brasileiros. Estamos, agora, trabalhado com outros países. Costumamos trazer mais autoras do que autores”, conta.

Normalmente, são escolhidos escritores contemporâneos. A lista de obras inclui Oração para Desaparecer, de Socorro Acioli, em janeiro; Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior, em fevereiro; Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, em março; e O Evangelho do Mundo, de Maryse Condé, uma escritora natural de Guadalupe, com 90 anos, em abril. “Já tivemos livros de Valter Hugo Mãe e de Olga Tokarkzuk, a polonesa que foi Prêmio Nobel de literatura em 2018”, diz Daniela.

Para as sessões desta semana, há 42 inscritos, 24 para quarta-feira (22/1) e 18 para quinta-feira (23/1). O local escolhido para os encontros é a livraria Indie Is Not a Bookstore. “Desde o começo, faço o clube na Indie. A dona da livraria tem sido uma grande parceira”, relata. Quando há mais gente, as reuniões se realizam na livraria Deja Lu, de livros usados, da mesma proprietária.

Daniela descreve o grupo de frequentadores do clube de leitura. “O público é misturado, com brasileiros e portugueses. Há mais mulheres do que homens. Entre os portugueses, são todas mulheres. Temos pessoas de 30, 40 anos, mas uma grande quantidade tem mais de 60 anos de idade”, observa.

Emigrar para a segurança

Natural de Ribeirão Preto, Daniela vivia em São Paulo antes de emigrar. “Vir para Portugal foi um projeto meu e do meu marido para dar qualidade de vida e segurança para nossos filhos, que, na época, tinham 11 e 15 anos de idade. Eu me mudei para Portugal com o intuito de não voltar mais para o Brasil”, afirma.

Em São Paulo, ela trabalhava como consultora de marketing. “Ser mediadora cultural foi meu plano B, que acabou se tornando no meu plano A”, explica. Ela fez um curso de mediação de leitura, preparando-se para criar um clube em Portugal.

