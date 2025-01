“Em análise”: a resposta da AIMA para processos que caíram no limbo da burocracia

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Em janeiro de 2023, quando deu entrada no pedido de visto de procura de trabalho em Portugal, junto ao consulado luso em São Paulo, o paulista Allan Orsi, 42 anos, estava convencido de que ali era o início de uma nova vida para ele e a família, com oportunidades a perder de vista. Foram apenas dois meses para que o documento saísse. Em abril daquele mesmo ano, Orsi já estava em território português, depois de ter aberto mão de 18 anos trabalhando na área de logística da Copersucar, gigante brasileira do setor sulcroalcooleiro.

Não demorou muito para que Orsi se encaixasse em um restaurante em Braga. Em agosto de 2023, conseguiu ser atendido pelo então Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que, dois meses depois, seria extinto e substituído pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Ele mesmo tratou de apresentar os documentos exigidos para ter a autorização de residência em Portugal. No atendimento, foram requisitadas cópias dos recibos dos salários que o paulista havia recebido no país. Em questão de dias, os contracheques foram enviados ao SEF pelos Correios. Pendência resolvida.

Desde então, quase um ano e meio se passou e, até hoje, o brasileiro não viu a cor do cartão de residência. “Tenho certeza de que caí em um limbo da AIMA”, diz. Ele lembra que, nesse longo período de espera, foram muitos os telefonemas e e-mails enviados ao posto da AIMA em Lisboa, onde foi atendido pela primeira vez. “Quando respondiam, o discurso era sempre o mesmo: seu pedido está em análise”, conta. Em novembro último, ele resolveu ir pessoalmente à agência para migrações. Lá, disseram que o processo dele havia caído em instrução, sem dar detalhes. Na linguagem da AIMA, surgiu algo suspeito no meio do caminho.

“Nunca me deixaram saber o que realmente está acontecendo para eu poder tomar as devidas providências. Enquanto isso, vou perdendo boas oportunidades de emprego, pois, sem autorização de residência, não tem contrato de trabalho formal e, sem contrato formal de trabalho, não tem autorização de residência”, lamenta Orsi. Por estar no limbo da AIMA, o brasileiro foi obrigado a trabalhar como estafeta, ou seja, entregador de aplicativos, para sustentar a família — a mulher, Larissa, 36, e os quatro filhos. “E faço tudo de bicicleta, porque não posso dirigir moto, pois minha carteira de condução venceu e, sem autorização de residência, não consigo renová-la”, acrescenta.

A única boa notícia neste momento, ressalta Orsi, é que a mulher, que deu entrada na Manifestação de Interesse logo que chegou em Portugal, já foi atendida pela AIMA e está à espera da documentação oficial. “Com isso, ela poderá trabalhar, já que conseguimos uma vaga na creche para o nosso filho caçula”, destaca. “Infelizmente, não tenho dinheiro para pagar um advogado para me ajudar, o que torna o meu caso ainda mais injusto. Eu me mudei para Portugal com visto de trabalho, mas estou no limbo”, reforça.

Reagrupamento familiar

A angústia de Guilherme Zambonato Freitas, 34, também é grande. Ele cruzou o Atlântico em direção a Portugal há quase três anos. Como profissional altamente qualificado — é engenheiro de informática —, conseguiu o ambicionado Visto D3. Como, à época, a mulher, Michelle, 36, estava grávida de seis meses, ele decidiu emigrar sozinho. “Preferimos que nosso filho nascesse no Brasil”, diz. Três meses após a chegada do bebê, a família, finalmente, pode ficar junta. “Vim com contrato de trabalho com uma multinacional francesa, que têm escritório em Portugal. Já tinha, inclusive, começado no emprego no Brasil”, relata.

Tudo estava indo bem até que Guilherme recorreu ao antigo SEF para pedir reagrupamento familiar. “Esperamos, esperamos, e nada”, afirma. O brasileiro decidiu pedir urgência no processo, pois a mulher havia sido diagnosticada com epilepsia e síndrome vasovagal, que provoca desmaios. “Quando recebeu essa informação, o SEF admitiu que o caso merecia atenção. Contudo, nada aconteceu. Creio que entramos num limbo, que se aprofundou com a chegada a AIMA”, assinala. “Com isso, minha mulher não consegue um atendimento adequado na rede de saúde, pois tão tem residência formal”, complementa.

Cansado de esperar, Guilherme enviou um e-mail relatando o problema à ouvidoria da Presidência da República. “Foi em setembro do ano passado. Em duas semanas, recebi uma mensagem admitindo que o meu caso era especial. Foram várias trocas de e-mails, até o assunto chegar à AIMA. Isso ocorreu em novembro de 2024, mas parou por aí”, conta. O que mais entristece o brasileiro é que, no site da AIMA, está estampado um aviso de prioridade para reagrupamento familiar de crianças e jovens de até 18 anos. “Tenho um filho de quase três anos e um de três meses, que nasceu em Portugal. Esse, tem documento português”, ressalta. Questionada pelo PÚBLICO Brasil, a agência para migrações não respondeu.

Na avaliação de um advogado com bastante trânsito junto à AIMA, tanto no caso de Allan Orsi quando no de Guilherme Zambonato, o caminho que resta é o da Justiça. Segundo ele, a AIMA não está permitindo agendamento para nada. Toda estrutura está voltada para resolver os mais de 400 mil processos pendentes de pedidos de residência via manifestação de interesse. “Estão dando prioridade aos pedidos de 2021, 2022, com e-mails sendo disparados para muita gente, inclusive, para aqueles que tiveram os pedidos de residência negados, mas podem reapresentar a documentação e pagar as taxas que são devidas”, afirma.

Para a advogada Catarina Zuccaro, como o processo de Allan Orsi está em instrução, será preciso mais atenção, inclusive com ação judicial. “Pode ter havido algum problema com a empresa para qual ele trabalhou. Ele pode recorrer ao Artigo 82 do Código de Processo Administrativo (CPA) e cobrar explicações. A AIMA terá 10 dias para responder”, explica. Quanto ao reagrupamento familiar pedido por Guilherme, a advogada diz que a mulher dele têm tanto direito ao reagrupamento por parte do marido, que está documentado, quanto por meio do filho que nasceu em Portugal. “A Justiça é o caminho para se revolver isso mais rápido”, avisa.