Quase um quinto dos deputados do Chega teve ou tem problemas na Justiça

Uma das principais bandeiras do Chega é o combate ao crime. Foi, aliás, esse o mote para o slogan de campanha escolhido pelo partido para as eleições legislativas de Março de 2024: “Limpar Portugal”. Mas entre os 50 deputados eleitos pelo Chega continua a crescer o número dos que tiveram ou têm problemas com a Justiça: há deputados acusados de roubos, imigração ilegal, do crime de desobediência, de falsificação de documentos e deputados com avultadas dívidas por pagar.

