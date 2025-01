PSD irá às autárquicas sem coligações com Chega, Montenegro agarra ministra da Saúde

O encontro da direcção social-democrata serviu para um balanço e para reforçar a ambição de vencer as autárquicas. Candidatos serão conhecidos até Abril. Já as presidenciais ficaram à porta.

Se a dúvida existia ficou dissipada. Nas próximas eleições autárquicas, a regra do “não é não” do PSD ao partido Chega voltará a ser aplicada. O esclarecimento foi dado pelo secretário-geral do partido e braço direito de Luís Montenegro, Hugo Soares, que esta terça-feira, durante o Conselho Nacional do partido que se realizou esta terça-feira no Centro de Congressos de Lisboa, excluiu coligações com o partido liderado por André Ventura. Na reunião, o primeiro-ministro e líder do PSD, fez questão de voltar a defender a ministra da Saúde e afirmou que se a pasta está sobre pressão é porque o PS deixou um legado de tarefas por cumprir.