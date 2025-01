Parlamento debate integração de jornais “sem fins lucrativos” no estatuto de utilidade pública

A lei ajuda à crescente concentração dos meios de comunicação social, a crise financeira do sector provoca o encerramento sucessivo de títulos de imprensa e o modelo de negócio está esgotado. O diagnóstico está feito há muitos anos e parte do sector da comunicação social tem sido alimentada por paliativos para sobreviver. Esta medida é mais uma e poderá permitir que alguns títulos evitem o fecho: por iniciativa do Livre, a Assembleia da República (AR) discute na quinta-feira a inclusão do "jornalismo sem fins lucrativos" na lista das pessoas colectivas com estatuto de utilidade pública. O Bloco apresentou um projecto de lei exactamente igual.

