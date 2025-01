Marques Mendes já é o candidato “oficial” do PSD. Falta o anúncio

Ainda falta o anúncio, mas Marques Mendes é já o candidato oficial do PSD?

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, prometeu, nesta terça-feira, dar total apoio a Luís Marques Mendes caso este se candidate à Presidência da República. Quando ainda falta o anúncio, Marques Mendes é já o candidato do PSD?

