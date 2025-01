Marcelo quer simplificar lei eleitoral, PS admite ajustar voto dos emigrantes

O presidente da Assembleia da República lançou o desafio e Marcelo Rebelo de Sousa deu-lhe respaldo: o Parlamento tem uma “janela de oportunidade” para alterações “urgentes” à lei eleitoral, nomeadamente em relação ao voto dos emigrantes, onde a cada eleição há relatos de problemas e irregularidades. Ao PÚBLICO, o vice-presidente da bancada parlamentar socialista, Pedro Delgado Alves, diz concordar com a urgência assinalada pelas duas mais altas figuras do Estado e assinala a disponibilidade do PS “para conversar e ver onde a legislação pode melhorar”, em particular na questão do voto dos emigrantes. Mas fecha a porta a alterações como o alargamento do voto por correspondência às eleições presidenciais, como tem defendido o PSD.

