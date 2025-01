Governo tem apoio do Parlamento para número ilimitado de estrangeiros nas embarcações de pesca

Todos os partidos, à excepção do Chega, classificaram a iniciativa do executivo da AD como “positiva”.

Os partidos da esquerda, o PSD, o CDS-PP e a Iniciativa Liberal consideraram “positiva” a intenção do Governo de permitir um número ilimitado de tripulantes estrangeiros em embarcações de pesca. Uma medida que contradiz a política de imigração adoptada pelo executivo, apontam PCP, Bloco de Esquerda e Livre. No plenário desta quarta-feira, no Parlamento, que contou com a presença do ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, o PS sinalizou que, “ao contrário do que é habitual neste Governo”, esta medida “é uma resposta concreta a desafios enfrentados pelo sector”.