PSP foi esperar o deputado do Chega ao aeroporto. Miguel Arruda confessou os crimes quando acompanhou as buscas à casa que ocupa em Lisboa. Imagens no aeroporto identificam-no sem dúvidas.

O deputado do Chega Miguel Arruda chegou a ser visto na Assembleia da República com uma mala gigante, como as usadas para férias prolongadas num destino longínquo ou por quem vai estudar para outro país durante uns meses. Afinal, serviria como uma espécie de matrioska. Era nela que o deputado guardava as malas mais pequenas que furtava do tapete das bagagens à chegada ao aeroporto de Lisboa, vindo dos Açores.