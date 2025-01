Lisboa vai ter um festival de cinema para realizadores a partir dos 12 anos

Festival acontece a 17 de Junho, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Há uma categoria para filmes com menos de dois minutos, que podem ser gravados com o telemóvel. A ideia é de uma jovem de 16 anos.

É um festival de cinema para “levar a sério” o talento dos jovens. O World Future Film Festival quer chamar pessoas a partir dos 12 anos a mostrarem o que conseguem fazer com uma câmara (pode ser a do telemóvel) na mão. O festival tem estreia marcada para 17 de Junho, no Cinema São Jorge, em Lisboa, e está a receber candidaturas de filmes até 17 de Março.

A ideia partiu de Tehani Nguyen, uma jovem franco-vietnamita de 16 anos a viver em Portugal há oito. Diz-se apaixonada por arte e quis estender isso ao cinema. Ficou a conhecer, através dos outros dois membros que integram a equipa organizadora, o realizador e a produtora Ian e Randall Truitner, que era possível, através da plataforma FilmFreeway, “ser anfitriã” do seu próprio festival. “Eu não sabia muito sobre festivais de cinema. Mas desde logo quisemos chegar a realizadores jovens de todo o mundo e pô-los a mostrar a sua arte.”

Sob o mote “Futuro do Mundo”, o festival que co-criou quer receber filmes que mostrem “uma visão de futuro”, seja "em forma de protesto ou esperança": “Já recebemos submissões da Austrália, que retratam incêndios florestais e o futuro dos ecossistemas, ou do Irão, sobre os direitos das mulheres”, conta.

O painel de júris conta com nomes como as actrizes Daniela Ruah, Beatriz Batarda e Beatriz Frazão, os actores Joaquim de Almeida e Albano Jerónimo, a produtora das séries Game of Thrones e Breaking Bad Michelle MacLaren, o realizador Thierry Donard ou o designer Philippe Stark.

"Quisemos incorporar uma variedade de artistas (actores, directores, produtores e designers) para trazer uma visão criativa ainda maior", justifica. O resultado é aquilo que diz ser um grupo “muito disponível para ajudar e apoiar jovens realizadores”. Os vencedores do festival poderão ter mentorias com eles.

“Temos membros do júri muito encorajadores, que estão abertos a fazer mentoria tanto pessoalmente como online. Em vez de dinheiro, quisemos proporcionar uma experiência onde podem trabalhar com eles e impulsionar as suas carreiras e portefólios, assim como crescer como artistas”, afiança Tehani Nguyen.

As candidaturas devem ser feitas até 17 de Março, através da plataforma FilmFreeway, e, a partir de 17 de Abril, são conhecidos os seleccionados. Há prémios para a melhor curta-metragem de ficção, documental ou animação, e melhor microfilme (com menos de dois minutos) e há ainda prémios do público. Em todas as categorias há um prémio a atribuir especificamente a realizadores com menos de 17 anos.

Foto Tehani Nguyen teve a ideia de criar o Future World Film Festival DR

A escolha de incluir uma categoria para microfilmes com menos de dois minutos e de convidar os participantes a fazerem filmes com o telemóvel é um sinal dos tempos. “Somos conhecidos como a geração TikTok, que é, em parte, verdade. E, por vezes, as pessoas ficam relutantes em relação a fazer um filme porque tem de ter mais de 20 minutos. Toda a gente está a fazer TikToks agora, todos têm um telemóvel, e isto pode ser uma porta de entrada para eles. Estamos a dizer-lhes ‘tu fazes isto todos os dias, tenta fazê-lo de uma forma um bocadinho diferente’.”

O festival conta, actualmente, com 166 submissões, de 30 países diferentes. As curtas-metragens de ficção estão a ser o formato mais escolhido, até agora. Está marcado para 17 de Junho, no Cinema São Jorge, em Lisboa, onde acontecerá também a entrega de prémios.

Tehani Nguyen já fez um estágio observacional de uma semana na Sotheby’s Paris, outra no atelier da artista portuguesa Joana Vasconcelos e de Philippe Starck, e co-fundou uma galeria online para jovens fotógrafos exporem o seu trabalho. “Sou apaixonada por arte e comecei a escrever artigos sobre o que via, quer sobre as obras vietnamitas da minha casa ou tudo o que tinha que ver com a minha ancestralidade. O primeiro foi para um desafio da minha escola, e focava-se em como o colonialismo francês impactou a arte vietnamita. Depois, escrevi uma versão mais formal, publicada na Art Republik Vietnam. Estas férias de Natal, escrevi um artigo que se foca na colaboração francesa e vietnamita através da arte, que vai ser publicado na Images & Mémoires", um boletim de arte francês publicado quatro vezes ao ano.

Criou também, com a amiga Camila Acosta, a Young Photographers of the World Association, uma galeria online para ajudar jovens fotógrafos entre os dez e os 25 anos a serem reconhecidos internacionalmente e a verem o seu trabalho "levado a sério", relata. Algo que nem sempre sentiu, por conta da idade. Fizeram uma exposição em Abril de 2024, em Lisboa para lançar o site, mas a ideia é que a plataforma seja "uma grande comunidade online, onde artistas de todo o mundo se apoiam mutuamente".

Nguyen espera que esta seja uma oportunidade para os candidatos “crescerem como artistas”. Quanto a si, o futuro não deve passar por Portugal. Ainda “é tudo muito distante”, mas a ideia é estudar nos Estados Unidos ou noutro país da Europa. “Sou apaixonada por arte, talvez continue a fazer algo com isso no meu tempo livre. Mas acho que gostava de ser advogada defensora de causas humanitárias. E, definitivamente, continuar o festival de cinema.”